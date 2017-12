La coopération Maroc-Afrique atteint son apogée

L'année 2017 aura constitué inéluctablement une étape phare dans l'histoire des relations entre le Maroc et les autres pays d'Afrique subsaharienne, une année au cours de laquelle des exploits inédits ont été réalisés et concrétisés par le Royaume dans des domaines aussi nombreux que diversifiés, ce qui dénote, à plus d'un titre, de la subtilité et de la perspicacité caractérisant la politique africaine du Royaume.

De la politique à l'économie en passant par la diplomatie, le champ religieux et le domaine sportif, outre les initiatives de solidarité agissante du Royaume à l'égard du continent, le Maroc a renforcé sa stature et son positionnement à l'échelle continentale en 2017 et réalisé des prouesses sans précédent, ce qui témoigne de son souci constant et de sa détermination inébranlable à servir les intérêts de l'Afrique et à concrétiser des initiatives mutuellement bénéfiques et avantageuses.

Aux volets politique et diplomatique, le Maroc est revenu début 2017 par la grande porte au sein de sa famille institutionnelle, l'Union africaine (UA).

S’agissant toujours du volet économique, l’année 2017 a été marquée par un bilan des plus positifs avec des impacts socio-économiques à la lumière, notamment, des accords signés lors des visites Royales dans plusieurs pays du continent, en particulier le Soudan du Sud (9 accords), le Ghana (au moins 25 accords), la Zambie (19 accords gouvernementaux et un accord de partenariat économique), et la Guinée-Conakry (8 accords) et par la demande du Royaume d’adhérer à la CEDEAO.