La contribution marocaine aux opérations de maintien de la paix mise en lumière par l’ONU

Une exposition mettant en avant la contribution du Maroc aux opérations de maintien de la paix et à l'action humanitaire dans le monde est organisée au siège de l'Office des Nations unies à Genève, en marge du 1er Forum mondial sur les réfugiés qui a ouvert ses travaux mardi.

Une cérémonie symbolique marquant l'inauguration de cette exposition, préparée et présentée par les Forces Armées Royales (FAR), en exécution des hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’état-major général des FAR, a eu lieu en présence notamment de la ministre déléguée chargée des Marocains résidant à l’étranger, Nezha El Ouafi, de responsables au sein d'organisations internationales, des représentants de délégations participant au Forum mondial sur les réfugiés, ainsi que des diplomates accrédités à Genève, dont l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'Office des Nations unies, Omar Zniber.

A cette occasion, des explications ont été présentées aux visiteurs de cette exposition par une délégation d’officiers de l’état-major général des Forces Armées Royales.

Cet évènement illustre l’engagement du Maroc, sous la conduite clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au service de la paix, de la sécurité et de l’humanitaire à travers le monde, et met en exergue l’expérience et l’expertise acquises, pendant près de 60 ans pour promouvoir les valeurs universelles de solidarité, de dignité, ainsi que d’assistance humanitaire, notamment à travers le déploiement de contingents et d’hôpitaux médico-chirurgicaux de campagne (HMCC) des Forces Armées Royales et l’acheminement des aides humanitaires directes, au profit des populations des pays touchés par des crises ou des catastrophes naturelles.

Les contributions du Royaume en faveur de la paix et la solidarité dans le monde relèvent en effet d'une pratique enracinée dans son histoire et d'une tradition marocaine ancestrale qui procèdent d'une perception consciente des engagements du Maroc sur le plan international, du devoir de solidarité avec les différents peuples pour soutenir la légitimité internationale et contribuer au triomphe des principes du droit et de la légalité.

S’inscrivant dans l’esprit et la thématique du 1er Forum mondial sur les réfugiés qui se déroule à Genève les 17 et 18 décembre, cette exposition met l’accent sur les efforts consentis volontairement par le Maroc pour atténuer les souffrances de centaines de milliers de déplacés internes et de réfugiés, à travers l’action humanitaire multiforme des hôpitaux militaires de campagne déployés par les Forces Armées Royales en Tunisie en 2011 au profit des réfugiés de 45 nationalités fuyant la crise libyenne, et en Jordanie (Zaatari) où les équipes médicales marocaines accomplissent un travail remarquable depuis 2012, en faveur des réfugiés syriens.

Elle relate également l’action des contingents des FAR dans le cadre des missions de protection et d’acheminement des aides humanitaires assurées notamment en Somalie, en Bosnie-Herzégovine, au Kosovo en Serbie, en Côte d’Ivoire, à Haïti, ou encore par ceux déployés actuellement en République Démocratique du Congo et en République Centrafricaine.