La contribution du Maroc aux opérations de maintien de la paix en Afrique

La contribution du Maroc depuis plus d’un demi-siècle aux opérations de maintien de la paix et à l’action humanitaire en Afrique a été mise en lumière à l’occasion d’une exposition jeudi dans l’enceinte de l’Union africaine (UA) à Addis-Abeba.

L’exposition immortalise, via des supports iconographiques et audiovisuels, retraçant les différentes contributions des contingents et hôpitaux marocains des Forces Armées Royales (FAR), l'action sécuritaire, mais aussi humanitaire du Royaume au profit des populations des pays africains.

L’exposition, organisée par la Direction de l’histoire militaire de l’Etat-Major Général des FAR, en marge du 30è Sommet de l’UA, illustre l’engagement du Royaume du Maroc sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au service de la paix, de la sécurité et de l’humanitaire en Afrique.

Cette exhibition conforte et réaffirme l’appartenance marocaine à la terre africaine qui n’est que confirmation auprès d’un large public. Par ses aspects trilingues -français, arabe et anglais- elle permet aux visiteurs d’appréhender la réalité de la présence marocaine et du soutien depuis les années 1960 jusqu’à nos jours.

La présentation de cette exposition a été assurée par des officiers de l’Etat-Major Général des FAR, en présence de l’ambassadeur du Maroc en Ethiopie, Nezha Alaoui M’Hammdi, au profit de plusieurs ministres africains et d’ambassadeurs des pays membres de l’UA, de représentants permanents d’Etats auprès du bloc panafricain, ainsi que de hauts responsables de la Commission de l’UA, qui n'ont pas manqué d'exprimer leur admiration et leur émotion à travers de petits messages écrits sur le livre d'or de l'exposition.

Il est à souligner que plus de 60.000 Casques bleus marocains ont participé à 5 missions de maintien de la paix de l’ONU en Afrique (Congo, Somalie, République Démocratique du Congo, Côte d’Ivoire et République Centrafricaine), 11 hôpitaux médico-chirurgicaux de campagne ont été déployés dans 10 pays africains et ont assuré plus de 530.000 prestations médicales au profit des populations locales, outre l'assistance humanitaire en faveur de pays africains pendant plus d’un demi-siècle.

Le Maroc, consolidant son soutien et son action en faveur de la paix et de la sécurité en Afrique, reste engagé aujourd’hui dans deux théâtres d’opérations: en République Démocratique du Congo (depuis 2001) et en République Centrafricaine (depuis 2013) totalisant, depuis le début de leur déploiement, un effectif de plus de 28.000 Casques bleus.

A signaler que l’exposition continuera jusqu'à la fin du 30è Sommet de l’UA.