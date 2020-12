La communauté juive d'Afrique du Sud exprime son soutien au Maroc

La communauté juive d'Afrique du Sud a exprimé son soutien au Maroc à rétablir l'ordre dans la zone frontalière d'El Guerguarat. «Nous, membres de la communauté juive d'Afrique du Sud, exprimons notre soutien à Sa Majesté le Roi Mohammed VI et nous appelons le gouvernement sud-africain à encourager l'initiative marocaine visant à rétablir l'ordre dans la zone frontalière d'El Guerguarat et à permettre le libre passage des marchandises vers les pays africains au Sud du Maroc», écrit Rabbi Abihou Levy, président de la communauté juive marocaine de Johannesburg-Pretoria, dans un communiqué parvenu mardi à la MAP. Lesmembres de la communauté juive sud-africaine affirment également leur soutien à Sa Majesté le Roi et «condamnent les provocations du front Polisario» quisont de nature à «nuire à la paix et àmettre en dangerla stabilité dans cette région». «Nous lançons également un appel fort au Secrétaire général de l'ONU, à tous les membres du Conseil de sécurité et à l'Union européenne pour qu'ils appuient le Maroc à instaurer la paix et la sécurité dans cette région du monde», souligne avec force le président de cette communauté. Il a, à cette occasion, rappelé qu’«à travers l'histoire, les Rois du Maroc ont été des messagers de paix et de grâce. Nous ne pouvons jamais oublier la position du défunt S.M le Roi Mohammed V à l'égard du peuple juif pendant la Seconde Guerre mondiale; une position qui a fait de lui le défenseur des droits des justes».