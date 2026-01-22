La chercheuse marocaine Nabila Bouatia reçoit le prix INSERM pour ses travaux en génétique

La chercheuse marocaine Nabila Bouatia a reçu le prix "Science et société" de l'Institut national français de la santé et de la recherche médicale (INSERM), pour ses travaux en recherche génétique et biomédicale, indique l'agence Campus France.



"Chaque année, le prix récompense un chercheur ou une chercheuse qui s'est distingué dans le domaine de la valorisation de la recherche et par sa capacité à être en dialogue avec la société", précise l'agence dans un communiqué.



Par ces récompenses, l’Inserm "entend montrer la diversité et la richesse des métiers qui font la recherche biomédicale, ainsi que la créativité et la passion des hommes et des femmes qui l’animent au quotidien".



Lancés dans les années 2000, les prix attribués par l'institut rendent hommage à cinq catégories de récompenses, à savoir la recherche, l'innovation, science et la société, l'appui à la recherche et le Grand prix.



"De Tanger à Paris, en passant par Lille, Nabila Bouatia n’a eu de cesse de relever des défis, comme l’identification de gènes de prédisposition à des maladies cardiovasculaires qui touchent majoritairement les femmes", souligne-t-on.



Après avoir étudié dans son pays où elle découvre sa passion pour la génétique et la transmission des caractères héréditaires, la chercheuse rejoint l'Hexagone en 1998 pour suivre des études en biologie moléculaire et cellulaire, avant d'obtenir un doctorat en génétique humaine et un post-doctorat à Cambridge.



La recherche en génétique et le lien entre science et société sont les deux axes qui guident le parcours de cette scientifique, aujourd’hui directrice de recherche Inserm au Centre de recherche cardiovasculaire à Paris (PARCC).