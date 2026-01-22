La chercheuse marocaine Nabila Bouatia reçoit le prix INSERM pour ses travaux en génétique


Libé
Jeudi 22 Janvier 2026

La chercheuse marocaine Nabila Bouatia reçoit le prix INSERM pour ses travaux en génétique
Autres articles
La chercheuse marocaine Nabila Bouatia a reçu le prix "Science et société" de l'Institut national français de la santé et de la recherche médicale (INSERM), pour ses travaux en recherche génétique et biomédicale, indique l'agence Campus France.

"Chaque année, le prix récompense un chercheur ou une chercheuse qui s'est distingué dans le domaine de la valorisation de la recherche et par sa capacité à être en dialogue avec la société", précise l'agence dans un communiqué.

Par ces récompenses, l’Inserm "entend montrer la diversité et la richesse des métiers qui font la recherche biomédicale, ainsi que la créativité et la passion des hommes et des femmes qui l’animent au quotidien".

Lancés dans les années 2000, les prix attribués par l'institut rendent hommage à cinq catégories de récompenses, à savoir la recherche, l'innovation, science et la société, l'appui à la recherche et le Grand prix.

"De Tanger à Paris, en passant par Lille, Nabila Bouatia n’a eu de cesse de relever des défis, comme l’identification de gènes de prédisposition à des maladies cardiovasculaires qui touchent majoritairement les femmes", souligne-t-on.

Après avoir étudié dans son pays où elle découvre sa passion pour la génétique et la transmission des caractères héréditaires, la chercheuse rejoint l'Hexagone en 1998 pour suivre des études en biologie moléculaire et cellulaire, avant d'obtenir un doctorat en génétique humaine et un post-doctorat à Cambridge.

La recherche en génétique et le lien entre science et société sont les deux axes qui guident le parcours de cette scientifique, aujourd’hui directrice de recherche Inserm au Centre de recherche cardiovasculaire à Paris (PARCC).


Lu 67 fois

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Dossiers du weekend | Actualité | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Flux RSS