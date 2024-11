La chambre de Commerce de Guelmim-Oued Noun tient sa 2ème session ordinaire de 2024

La chambre de Commerce, d'Industrie et des Services (CCIS) de la région Guelmim-Oued Noun a tenu, mercredi à Guelmim, sa deuxième session ordinaire au titre de l'année 2024.



La chambre a adopté notamment une convention de partenariat pour l'aménagement d’une zone d'activités économiques dans la ville de Tan-Tan.



Ce projet, d'un coût estimé à 48 millions de dirhams et qui sera réalisé sur une superficie de 8 hectares, devra accueillir diverses activités économiques et commerciales.



Le président de la chambre, Hussein Alioua, a souligné que la CCIS est considérée comme un partenaire majeur dans la réalisation du développement économique national et un acteur clé dans les chantiers du nouveau modèle de développement, en tant qu’institution constitutionnelle au service des professionnels et des opérateurs économiques.



Il a ajouté que la CCIS œuvre pour la concrétisation de son plan stratégique visant à renforcer l'économie de la région, améliorer les opportunités d'investissement et d'affaires, attirer de nouveaux projets, renforcer la justice spatiale et assurer le développement économique des différentes provinces de la région.



Les résultats du chantier de renforcement de la communication régionale de la CCIS ont été présentés à cette occasion et qui vise à faire découvrir les missions de la chambre, les opportunités d'investissement dans la région à travers l'utilisation de différents supports audio-visuels et d’un film institutionnel mettant en valeur les potentialités économiques de la région Guelmim-Oued Noun.



Deux exposés ont également été présentés lors de cette réunion, mettant l'accent sur les droits et obligations des affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale et sur la fiscalité dans la région de Guelmim-Oued Noun.