La carrière de Julie Gayet freinée par sa relation avec François Hollande ?

Leur idylle n'a pas manqué d'attirer l'attention. En plein mandat présidentiel, François Hollande voit sa relation avec Julie Gayet être révélée en Une du magazine Closer. Le chef de l'Etat est alors en couple avec Valérie Trierweiler et va voir la polémique entacher son image. Finalement, François Hollande et Julie Gayet ne céderont pas à la pression, et poursuivront leur histoire d'amour main dans la main.



Dans une interview accordée à Ciné Télé Revue, l'actrice est revenue sur la révélation de cette idylle qui était jusqu'alors secrète. A l'époque, les conséquences sur sa carrière n'ont pas tardé à se faire sentir. "Ça a été très dur. J'ai peut-être un peu moins tourné à l'époque. Heureusement, j'avais ma maison de production", commence-t-elle. Son statut aux yeux de tous ayant changé, certains aménagements ont été nécessaires, notamment après le traumatisme des attentats de 2015. "Je devais aller en Belgique pour le tournage d'un film que je produisais, et je n'ai pas pu pour des raisons de sécurité", confie-t-elle.