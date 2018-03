La calligraphie marocaine célébrée en Inde

Dans le cadre des festivités de son 128e anniversaire, «les Archives nationales de l'Inde» célèbrent du 12 au 22 mars, la calligraphie marocaine, en abritant une exposition de deux calligraphes nationaux. Inaugurée lundi en présence de l’ambassadeur du Maroc à New Delhi, Mohamed Maliki et des personnalités du monde diplomatique et culturel, l’exposition permet au public de découvrir les œuvres des calligraphes marocains, Mohamed Qardam et Sadik Haddari, et d’apprécier la précision, la magnificence et la beauté de la calligraphie marocaine. « A travers cette exposition, je cherche à faire connaître la calligraphie marocaine à un large public », a souligné M, Qardam dans une déclaration à la MAP, ajoutant que les tableaux exposés comprennent des mots et des phrases tirés du Saint Coran, du hadith et des proverbes. Il a également indiqué que cette manifestation contribue au rayonnement de la calligraphie marocaine aux quatre coins du monde, après avoir suscité l’admiration de plusieurs spécialistes du domaine.

De son côté, M. Hadri qui a mis l’accent, à travers ses tableaux, sur les dimensions philosophique et artistique de la calligraphie marocaine, a souligné que cet art illustre à travers les différents tableaux une parfaite harmonie entre l’esprit et le corps du calligraphe.

Le chef de la Division des arts plastiques au ministère de la Culture, Mansour Akrache, s’est félicité de l’organisation de cette manifestation, qui vient rapprocher la société indienne et ses différents acteurs du patrimoine civilisationnel et culturel du Royaume dans le domaine de la calligraphie. Et d’ajouter que ce carrefour de 10 jours s’inscrit dans le cadre de la dynamique de coopération et d’échange culturel entre le Maroc et l’Inde pour la période 2016-2019.

Par ailleurs, des rencontres seront tenues entre les deux calligraphes marocains, des spécialistes et des amateurs de cet art en vue d’enrichir le débat et renforcer les liens de la coopération artistique et culturelle.

Organisée en collaboration entre l’institution des Archives nationales de l’Inde et le Conseil indien des relations culturelles, la manifestation sera également organisée, du 2 au 9 avril, à Bhopal, relevant de l'Etat de Madhya Pradesh, avant de se déplacer du 17 à 24 avril à Jaiypur, l’Etat de Rajasthan.