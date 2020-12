La Zambie salue la décision des Etats-Unis de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara

La République de Zambie a salué la décision historique des Etats-Unis d'Amérique de reconnaître la souveraineté pleine et entière du Royaume du Maroc sur son Sahara. «Le gouvernement de la République de Zambie salue les perspectives de paix créées par le gouvernement américain à travers le Décret présidentiel du 10 décembre 2020 reconnaissant la pleine souveraineté du Royaume du Maroc sur l'ensemble de la région du Sahara marocain», écrit le ministère zambien des Affaires étrangères dans un communiqué parvenu samedi à la MAP.



La même source ajoute que la Zambie salue également «l’initiative souveraine des Etats-Unis d'Amérique d'ouvrir un consulat à Dakhla, à vocation essentiellement économique, pour encourager les investissements américains dans la région». «La Zambie continuera d’appuyer les efforts de restauration de la paix et de prospérité au Sahara et se félicite de l’engagement du Maroc à assurer la paix et la prospérité au Sahara marocain», souligne le communiqué.