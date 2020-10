La Turquie assure avoir condamné dès le 17 octobre l'assassinat de Samuel Paty

L'ambassadeur de Turquie en France a bien présenté ses condoléances après l'assassinat du professeur Samuel Paty, contrairement à ce qu'affirment les autorités françaises, a assuré dimanche le ministère turc des Affaires étrangères. Samedi, la présidence française a déploré "l'absence de messages de condoléances et de soutien du président turc après l'assassinat de Samuel Paty". Dans un communiqué diffusé dimanche, le ministère turc des Affaires étrangères déclare que "la Turquie, qui lutte depuis des années contre toutes les sortes de terreur et de violences, a été attristée par le meurtre de Samuel Paty". Cette tristesse a été exprimée par son premier représentant en France, l'ambassadeur Ismail Hakki Musa, ajoute-t-il. Dans un tweet paru le 17 octobre, le diplomate a écrit, en français : "Horrifié par le meurtre atroce d'un professeur à ConflansSainte-Honorine. Rien ne peut justifier cela. Mes condoléances à ses proches", rappelle le ministère. Samedi, le président français Emmanuel Macron a répliqué aux attaques de son homologue turc Recep Tayyip Erdogan et a rappelé à Paris l'ambassadeur de France, un acte diplomatique rare. La présidence française a dénoncé les propos "inacceptables" du chef de l'Etat turc - qui avait mis en question "la santé mentale" d'Emmanuel Macron en raison de son attitude envers les musulmans. Le chef de la diplomatie française JeanYves Le Drian a dénoncé de la part de la Turquie "une volonté d'attiser la haine" contre la France et son président. Recep Tayyip Erdogan a de nouveau attaqué dimanche son homologue français, réitérant ses doutes sur sa santé mentale. Dans un discours télévisé à Malatya, une ville d'Anatolie (est), le chef de l'Etat turc a accusé M. Macron d'être "obsédé par Erdogan jour et nuit". "C'est un cas et, en conséquence, il a vraiment besoin de subir des examens (mentaux)", a-t-il ajouté.