La Tanzanie enquête sur une mystérieuse maladie ayant fait 5 morts 

La Tanzanie a demandé à des experts médicaux d'enquêter sur une mystérieuse maladie "transmissible" qui a déjà fait cinq morts dans le pays, ont annoncé les autorités. Cette maladie a été détectée chez "sept personnes avec des symptômes tels que fièvre, vomissements, hémorragies et insuffisance rénale", a détaillé le ministère de la Santé dans un communiqué diffusé tard jeudi soir.



Des experts médicaux ont été dépêchés dans la région de Kagera (nord-ouest) frontalière de l'Ouganda pour enquêter sur cette maladie "transmissible", a déclaré une responsable de la Santé, Tumaini Nagu. "Des échantillons ont été prélevés sur les patients et les morts pour identifier la source et le type de maladie", a-t-elle dit dans un communiqué, en appelant la population au calme. Cette affaire survient après un épisode épidémique du virus Ebola en Ouganda, qui a duré presque quatre mois et fait 55 morts. L'Ouganda a déclaré la fin de l'épidémie en janvier.



L'an dernier, la Tanzanie avait identifié une épidémie de leptospirose, ou "maladie du rat", qui avait fait trois morts dans la région de Lindi (sud-est). Cette maladie bactérienne, transmise à l'homme par certains mammifères, se propage par l'eau ou la nourriture contaminée par l'urine d'animaux infectés.