La TGR assure un service de permanence durant les weekends et les jours fériés

La Trésorerie Générale du Royaume (TGR) assurera une permanence au niveau des services relevant de son réseau durant les weekends et les jours fériés, pour le versement des contributions au Fonds spécial numéro 126 pour la gestion des effets du tremblement de terre ayant touché le Maroc.



Les guichets relevant du réseau des postes comptables de la TGR seront ouverts durant les week-ends et jours fériés de 8h30 du matin à 15h30 de l’après-midi, pour les contributeurs intéressés par le versement des contributions au Fonds spécial numéro 126, destiné à la gestion des effets du tremblement de terre ayant touché le Royaume du Maroc, indique la TGR dans un communiqué.



Il est également possible d’effectuer les versements de ces contributions 24h/24, à travers le site web de la TGR "www.tgr.gov.ma", fait savoir le communiqué.