La Suisse réaffirme son soutien à une solution politique au Sahara

La CISAP réitère son soutien au plan d'autonomie



La Commission interparlementaire de suivi de l'Alliance du Pacifique (CISAP) a réitéré, jeudi à Santiago, son plein appui au plan d'autonomie proposé par le Maroc, en tant qu'unique solution politique au conflit artificiel autour du Sahara marocain. "La CISAP réitère son plein appui à l'initiative marocaine d'autonomie en tant qu'unique solution politique, sous les auspices exclusives des Nations unies, dans le cadre de la souveraineté du Maroc et de son intégrité territoriale", liton dans une déclaration publiée à l'issue de la 13ème session de la CISAP, tenue au Siège du Congrès à Santiago du Chili.



De même, la CISAP, dont le Maroc est membre observateur, a appelé au "respect des résolutions de l'ONU et de la position de l'Union africaine, qui soutient le processus politique et une solution pacifique sous l'égide exclusive des Nations unies". Au sujet de l'affaire d'El Guerguarat, la CISAP a exprimé "sa préoccupation face aux derniers évènements survenus dans les provinces du Sud du Maroc", appelant au maintien et à la préservation de la libre circulation des biens et des personnes à travers la zone tampon à la frontière entre le Maroc et la Mauritanie.



Haïti réitère son soutien à notre intégrité territoriale



La République d’Haïti a réitéré, jeudi à Rabat, par la voix de son ministre des Affaires étrangères et des Cultes, Claude Joseph, son soutien à l’intégrité territoriale du Royaume. "Nous appuyons, et nous l’avons dit clairement, l’intégrité territoriale du Maroc", a-t-il affirmé dans une déclaration à la presse, à l’issue de ses entretiens à Rabat avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, assurant que son pays continuera à soutenir le Maroc au sein des forums internationaux.



Il a, par ailleurs, souligné que le Maroc est un vrai partenaire pour Haïti, faisant savoir que ses entretiens avec Nasser Bourita ont été l’occasion d'examiner les moyens de dynamiser les relations bilatérales. “Nous allons continuer à travailler ensemble avec le ministre des Affaires étrangères pour donner de nouvelles orientations à cette relation qui existe depuis trente ans (entre les deux pays)”, a-t-il encore dit.



Pour sa part, Nasser Bourita a fait savoir que le Maroc soutient les efforts de réformes et de développement d’Haïti, précisant que le Royaume “sera toujours aux côtés de la République d’Haïti dans ces processus-là”. Le ministre a aussi relevé que la relation entre les deux pays a toujours été fondée sur la solidarité et l’amitié, rappelant, à cet égard, les gestes concrets de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Nasser Bourita a indiqué, dans ce sens, que le Souverain avait donné ses Hautes instructions déjà en 2004 pour qu’un contingent de casques bleus marocains soit à Haïti dans le cadre de la mission des Nations unies pour la stabilisation de ce pays (MINUSTAH). En 2010, lorsqu’il y a eu un tremblement de terre à Haïti, le Maroc avait, sur Instructions de Sa Majesté le Roi, envoyé l’équivalent de plus d’un million de dollars de produits pharmaceutiques, a-t-il indiqué.



Sur un autre registre, il a affirmé que son entretien avec Claude Joseph a été l’occasion d’examiner l’état des relations bilatérales et de souligner que cette relation a toujours été fondée sur la solidarité et l’amitié. Nasser Bourita n’a pas manqué d’exprimer ses remerciements à la République d’Haïti pour sa position “constante, claire et solidaire” par rapport à la question du Sahara marocain.



“Haïti a toujours été un allié fiable du Maroc dans les organisations régionales et internationales pour défendre les intérêts légitimes du Maroc et l’intégrité territoriale du Royaume sur cette partie de son territoire”, a-t-il dit.