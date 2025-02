La Suède sous le choc après la pire tuerie de masse de son histoire

La Suède est sous le choc mercredi au lendemain de la pire tuerie de son histoire, qui a fait dix morts dans un centre d'enseignement pour adultes à Örebro (centre) et laisse de nombreuses questions en suspens.



L'homme armé a tué dix personnes et il est mort, selon un bilan communiqué par la police d'Örebro à l'AFP mercredi matin, les médias suédois assurant qu'il a retourné son arme contre lui.

"Le motif de la fusillade n'est pas encore connu, mais tout porte à croire que l'auteur a agi seul, sans motif idéologique", a ajouté la police.



La police n'a pas communiqué sur le nombre de blessés mais la région d'Örebro avait indiqué que six personnes étaient prises en charge mardi soir à l'hôpital pour des blessures par balle.



L'auteur n'est pas connu de la police et n'a aucun lien avec un gang, selon la police. La Suède est secouée depuis plusieurs années par les violences entre bandes criminelles pour le contrôle du trafic de drogue.



"Le cauchemar est devenu réalité", écrit mercredi matin le quotidien Dagens Nyheter, dans un pays où les établissements scolaires, dont les portes sont le plus souvent toujours grandes ouvertes, étaient jusque-là relativement épargnés par les violences en Suède.

Il s'agit de "la pire tuerie de masse" de l'histoire du pays, a déclaré le Premier ministre Ulf Kristersson lors d'une conférence de presse mardi soir. "Beaucoup de questions restent sans réponse", a-t-il ajouté.

Les autorités n'ont donné aucun élément sur le profil ou les motivations du tueur et les circonstances du massacre restent floues.



Selon la chaîne de télévision TV4, il était âgé de 35 ans et son domicile à Örebro a été perquisitionné en fin de journée. Il avait un permis de port d'arme et un casier judiciaire vierge, ajoute la chaîne.

L'homme vivait reclus, n'avait pas d'emploi et s'était éloigné de sa famille et de ses amis, assure le tabloïd Aftonbladet en citant des proches.



"Je me tenais" en face du centre de formation "quand j'ai vu quelques corps allongés sur le sol. Je ne savais pas s'ils étaient morts ou blessés", a raconté mardi soir à l'AFP Linn M., 16 ans, scolarisée dans une école à proximité du lieu de la tuerie. "Il y avait du sang partout, des gens paniquaient et pleuraient, des parents étaient inquiets (...) c'était le chaos", a-t-elle dit, la voix tremblante.



Le drame s'est déroulé en milieu de journée au centre d'enseignement Campus Risbergska, réservé aux adultes préparant l'équivalent du bac.

Deux enseignants de l'établissement, Miriam Jarlevall et Patrik Soderman, ont raconté au journal Dagens Nyheter avoir entendu des coups de feu dans un couloir.



"Des étudiants sont venus nous dire que quelqu'un tirait. Puis nous avons entendu d'autres coups de feu dans le couloir. Nous ne sommes pas sortis, nous nous sommes cachés dans nos bureaux". "Il y a eu beaucoup de coups de feu au début, puis le calme s'est installé pendant une demi-heure, avant que cela ne recommence. Nous étions couchés sous nos bureaux, recroquevillés", ont-ils témoigné.



Les élèves du centre d'enseignement et des écoles voisines sont restés confinés pendant plusieurs heures avant d'être progressivement évacués.

Le roi de Suède Carl XVI Gustaf a déclaré mardi soir qu'il avait appris la nouvelle de la fusillade avec "tristesse et consternation".



Plus tôt, le Premier ministre avait déploré "un jour très douloureux pour toute la Suède". "Mes pensées vont également à tous ceux dont la journée scolaire normale a été remplacée par l'horreur. Etre enfermé dans une salle de classe, craignant pour sa vie, est un cauchemar que personne ne devrait avoir à vivre", avait-il dit sur X.



Quelques incidents graves ont déjà eu lieu ces dernières années dans des écoles en Suède.

En mars 2022, un élève de 18 ans a poignardé à mort deux enseignants dans un lycée de la ville de Malmö, dans le sud du pays.



Deux mois plus tôt, un jeune de 16 ans a été arrêté après avoir blessé un autre élève et un enseignant avec un couteau dans une école de la petite ville de Kristianstad.

En octobre 2015, trois personnes ont été tuées lors d'une attaque à caractère raciste dans une école de la ville de Trollhättan, dans l'ouest du pays, par un assaillant armé d'un sabre, qui a ensuite été tué par la police.

La Suède connaît ces dernières années des fusillades et des explosions d'engins artisanaux liées aux rivalités entre gangs et qui tuent des dizaines de personnes chaque année.