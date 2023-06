La Suède à l’honneur au Festival international du cinéma et du Sahara d'Assa

L' Association Assa du cinéma et du théâtre organise, du 16 au 19 juin, la 11ème édition du Festival international du cinéma et du Sahara sous le signe : "Le cinéma et la mémoire historique".



Selon un communiqué de l'association, le cinéma suédois sera l'invité d'honneur de cette édition. Cet événement culturel verra la participation de 16 courts métrages du Maroc et de l'étranger, traitant d'événements historiques et sociaux, qui vont concourir pour les prix du festival, dont le grand prix d'Assa-Zag, le prix du jury, le prix du premier film et le prix de la meilleure photo.



Le réalisateur espagnol Jorge Onieva Hernandez présidera le jury de la compétition internationale du court métrage, qui comprend l'artiste Latefa Ahrar, le producteur Rachid Belghiti, le réalisateur et producteur mauritanien Sidi Mohamed Chiker et l'artiste suédois William Elg.



Au programme du festival de cette année figurent la projection de films, une matinée pour les enfants des établissements scolaires, une master class sur "Les modèles de financement du cinéma et les aides publiques fiscales", ainsi que deux séminaires sur "La créativité cinématographique au service de la mémoire historique de la résistance nationale" et "Le roman dans son rapport à l'histoire et au cinéma".



Des ateliers de formations théoriques et pratiques seront également organisés dans le domaine de l’écriture du scénario et de la réalisation du film documentaire, ainsi que la signature d'ouvrages traitant des questions du cinéma et de la mémoire.



Ce festival est organisé avec le soutien du Conseil provincial d'Assa-Zag, du Centre cinématographique marocain, de la province d'Assa-Zag, et en partenariat avec l'Agence de promotion et de développement économique et social des provinces du Sud, de la région de Guelmim-Oued Noun et de la Commune d’Assa.