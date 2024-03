Publié pour la première fois en novembre 1967 à Paris, chez Buchet-Chastel, La Société du Spectacle est un livre prophétique et il est plus en avance par rapport à son époque.



Magnifique ouvrage mettant en exergue le propos de Feuerbach : « Et sans doute notre temps...préfère l’image à la chose, la copie à l’original, la représentation à la réalité, l’apparence à l’être... ».



Le «directement vécu» se dérobe comme pour laisser place à un monde illusoire, où tout serait mensonge. Il n’y a plus de vérité, tout est mensonge ; après tout, la vérité, qu’est-ce que c’est ! Et d’ailleurs, on en a que faire ! Ce dont on a besoin, ce sont les apparences, c’est ce qu’on voit! L’être, plus personne maintenant n’en a besoin! On veut paraître! On veut le Spectacle !



« Le spectacle n’est pas un ensemble d’images, mais un rapport social entre des personnes, médiatisé par des images ». La vie s’efface au profit du spectacle et des spectacles. On veut d’une vie spectaculaire! Voilà l’essentiel !



Alors que tout est spectacle, la vérité se cache. Et quand il s’agit de la chercher, elle est introuvable. Et si elle se dévoile, elle passe pour une folle ! L’époque moderne a ceci de particulier que tout se transforme en spectacles.

Quand c’est le spectacle qui l’emporte, c’est au vrai la vérité et le sacré que l’on perd. Feuerbach encore : « Ce qui est sacré pour lui, ce n’est que l’illusion, mais ce qui est profane, c’est la vérité́ ».



On le voit, avec le modernisme, ça se complique ! Où commence le mensonge et où s’arrête la vérité ? Comment distinguer le vrai du faux quand c’est l’illusion qui simule la vérité ? Pire encore, comment croire quand le mensonge et la vérité ne sont plus distinguables ?



«Chaque notion ainsi fixée n’a pour fond que son passage dans l’opposé : la réalité surgit dans le spectacle, et le spectacle est réel. Cette aliénation réciproque est l’essence et le soutien de la société existante ».

Images, rien que des images, à n’en pas finir ! Métamorphose !

« Là où le monde réel se change en simples images, les simples images deviennent des êtres réels ».

Sommeil et hypnose ! Fin de la philosophie et de l’action ! Fini, le discernement !

Toujours d’une grande actualité, La Société́ du Spectacle dénonce le faux et le mensonge. Guy Débord a compris l’enjeu et ce très tôt, depuis 1967.



Par Najib Allioui