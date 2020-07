La Scala prévoit la reprise de sa saison en septembre

La Scala, le prestigieux théâtre de Milan, dans le nord de l’Italie, prévoit de reprendre sa saison le 4 septembre après une longue pause due à la pandémie de Covid-19, a annoncé lundi son directeur, le Français Dominique Meyer.

La saison débutera avec le Requiem de Verdi joué au Duomo de Milan, la célèbre cathédrale de la capitale économique italienne, puis le spectacle se déplacera le 7 septembre à Bergame et le 9 à Brescia.

Ces deux villes de la Lombardie, la région de Milan, ont été parmi les plus touchées par la pandémie qui a fait en Italie plus de 35.000 morts. Ces trois spectacles seront dirigés par le chef d’orchestre Riccardo Chailly.

Dominique Meyer, nommé l’année dernière à La Scala après avoir passé dix ans à la direction de l’Opéra de Vienne, a confirmé que le théâtre prévoyait une perte de 23 millions d’euros de recettes de billetterie en raison de l’annulation de quelque 150 représentations. Il a cependant assuré qu’il n’y aurait aucun trou dans les comptes de La Scala “car nous avons été aidés par les sponsors et la réduction des coûts”, a-t-il précisé.

L’ouverture du théâtre lui-même, à Milan, aura lieu le 12 septembre avec la 9ème Symphonie de Beethoven.

La Scala prévoit pour le moment certaines restrictions jusqu’à fin octobre avec par exemple les opéras de Giuseppe Verdi, la Traviata et Aïda, exécutées sous forme de concert, avant une reprise normale de ses spectacles en novembre. Parmi les grandes dates à retenir de la reprise musicale, le 5 décembre avec un récital du célèbre pianiste et chef d’orchestre Daniel Barenboim.