La SRM Casablanca-Settat lance une vaste opération de curage du réseau d’assainissement liquide dans la région

La Société régionale multiservices (SRM) Casablanca-Settat a mené, le week-end dernier, trois opérations de curage hydraulique et manuel du réseau et des ouvrages au niveau des zones d’Errahma (province de Nouaceur), El Oualidia (province de Sidi Bennour) et Berrechid.



Pour ce faire, la SRM Casablanca-Settat, nouveau gestionnaire, depuis le 1er octobre courant, des services publics de distribution d’eau potable, d’électricité et d’assainissement liquide sur l’ensemble du territoire de la région, a mobilisé les moyens humains nécessaires ainsi que 19 engins hydrocureurs combinés.



A El Oualidia, trois engins ont été mobilisés pour mener, dimanche, cette opération, chacun ayant la capacité de réaliser un rendement moyen de 200 mètres linéaires et ce, en fonction de l’encrassement du réseau et de la préparation du chantier planifié (curage manuel, regards dégagés, circulation, stationnement…), selon les données communiquées par la SRM Casablanca-Settat. Des opérations similaires sont prévues dans les prochains jours et concerneront plusieurs zones de la région de Casablanca-Settat.



"Pour assurer le bon fonctionnement du réseau d’assainissement pluvial, des actions préventives, visant à entretenir les ouvrages et à renforcer la capacité de transfert du système de collecte (à travers l’inspection et le curage), sont menées régulièrement", a souligné Rachid El Kamouny, directeur provincial à Sidi Bennour de la SRM Casablanca-Settat.



"Aujourd’hui, et à la veille de la saison pluviale, la SRM Casablanca-Settat renforce ses moyens (humains et matériels) et mène une opération coup de poing de curage du réseau d’assainissement pluvial au niveau de plusieurs zones de la région de Casablanca-Settat", a-t-il indiqué, dans une déclaration à la MAP.



M. El Kamouny a fait savoir que "l’objectif de cette mobilisation sur le terrain est de mieux gérer les épisodes pluvieux, d'augmenter la capacité du réseau d’assainissement liquide et de prévenir les débordements".

Les équipes de la SRM Casablanca-Settat, a-t-il assuré, sont mobilisées et engagées pour apporter un service de qualité aux habitants de toute la région.



A noter que le patrimoine d'assainissement liquide de la SRM Casablanca-Settat est composé, selon les données de la Société, d'un vaste réseau comprenant 1.268 km de réseau primaire, 528 km de réseau secondaire et 9.324 km de réseau tertiaire. Ce système est complété par 114 déversoirs d'orage et 256 stations de relevage pour gérer efficacement les flux.



La rétention des eaux est assurée par 194 bassins. Le traitement des eaux usées est pris en charge par 27 stations d'épuration (Step). Enfin, l'évacuation en mer est réalisée via 3 émissaires marins.

Cet ensemble d'infrastructures constitue un système intégré d'assainissement couvrant les besoins de la région de Casablanca-Settat.