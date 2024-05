La SNRT commémore sa mémoire et honore des pionniers de l’audiovisuel

La Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision capitalise sur son héritage artistique, culturel et médiatique national. Une démarche qui intervient en concrétisation des orientations du Président-Directeur Général, Fayçal Laraïchi. L’ultime activité du stand institutionnel de la SNRT au Salon International de l’Edition et du Livre est aussi une occasion à saisir pour rendre hommage à des pionniers de cet héritage, en présence de directeurs, journalistes, techniciens et d’artistes de la nouvelle génération.



A commencer par la défunte Malika El Meliani (Assayeda Laila), la pionnière et singulière. Son départ à l’au-delà, le 4 août 2023, a été fort pleuré. Cette militante et icône de la radio a tant donné pour ancrer le rôle de ce média en sensibilisation et éducation à travers ses émissions notamment «Maa Al Ousra» animée avec la participation d’experts. Elle a intégré la radio dans les années 50. Ainsi, elle fait partie des pionniers des médias et devient une voix familière pour les Marocains de par les sujets qu’elle débattait avec dévouement.



Lahossine Berraho, lui, est aussi un pionnier de la Radio Amazighe qui s’est vu rendre un hommage par la SNRT au SIEL. Il a particulièrement contribué à la valorisation de la diversité linguistique et culturelle du pays, ainsi que l’intégration de la langue et la culture amazighe dans l’espace audiovisuel. Son parcours a d’ailleurs commencé en 1959 à la radio et la télévision en tant que présentateur et rédacteur à la Radio Amazighe. Il faisait en fait partie des premiers journalistes chargés de couvrir les activités royales ici et ailleurs. Sa première correspondance radio en amazighe remonte à 1963 à l’occasion de la visite de feu Sa Majesté le Roi Hassan II à Tunis.



De son côté, M’hamed Bhiri, a été honoré lors de cette cérémonie. Ce vétéran demeure fort de son parcours démarré en 1972. Il est même une icône de la radio et la télévision au Maroc. Il l’est de par son style raffiné et sa tonalité distinguée en animation sur les ondes et les écrans, en réalisation d’interviews avec des stars, d’ici et d’ailleurs, ainsi qu’en présentation de JT.



Pour l’heure, M.Bhiri poursuit sa mission noble à travers sa fameuse émission « Inter Matin » diffusée du lundi au vendredi de 7H à 9H sur Chaîne Inter. Sa performance étant toujours flexible. Ainsi, les auditeurs, générations confondues, peuvent démarrer leur journée en douceur.



Il va sans dire que la SNRT, comme à l’accoutumée, concrétise à travers des initiatives, son projet consacré à la commémoration de la mémoire médiatique. L’objectif étant de relier le passé de la RTM au présent de la SNRT, d’échanger les expertises entre les générations de professionnels de l’audiovisuel. Une manière d’incorporer la continuité des valeurs nobles de la Radiodiffusion et la Télévision Marocaine.