La Russie dit avoir déjoué une attaque de l'EI à Moscou

Les autorités russes ont annoncé jeudi avoir tué un membre présumé du groupe jihadiste Etat islamique (EI) et en avoir arrêté un autre, accusés de préparer des attaques à Moscou et dans le sud du pays.



"Agissant sous les ordres des dirigeants du groupe terroriste, deux citoyens russes planifiaient des attaques simultanées à Moscou et dans la région d'Astrakhan, avec l'utilisation d'armes à feu et de couteaux dans des lieux particulièrement fréquentés", ont indiqué les services de sécurité russes (FSB) dans un communiqué.



Selon les autorités, le jihadiste présumé à Astrakhan a "opposé une résistance armée" à son arrestation et a été éliminé, tandis que le deuxième a été arrêté à Moscou. Aucun membre des forces de sécurité n'a été blessé. Le FSB a indiqué avoir trouvé des "armes automatiques et des munitions, une grenade et de la littérature religieuse extrémiste" dans les domiciles des suspects.



Les autorités annoncent régulièrement avoir déjoué des projets d'attentats de l'organisation Etat islamique, dont l'influence reste limitée en Russie même si des attaques se produisent périodiquement, en particulier dans les républiques du Caucase à majorité musulmane, de Tchétchénie, d'Ingouchie et du Daguestan.



En avril 2017, l'EI avait revendiqué une attaque dans laquelle deux policiers avaient été tués à Astrakhan, une ville située à quelques centaines de kilomètres des républiques du Caucase russe.