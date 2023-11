La Russie affirme avoir détruit 16 drones, dans le sud et en Crimée

La Russie a affirmé vendredi avoir détruit 16 drones ukrainiens, dans le sud du pays et au-dessus de la péninsule annexée de Crimée.



Dans la nuit de jeudi à vendredi, "une tentative du régime de Kiev de commettre une attaque terroriste avec recours à des drones aériens contre des sites sur le territoire de la Fédération de Russie a été déjouée", a indiqué le ministère russe de la Défense.



"Les systèmes de défense aérienne ont détruit 16 drones, dont 13 au-dessus de la péninsule de Crimée et trois au-dessus du territoire de la région de Volgograd" (sud), a-t-il précisé dans un communiqué.



Les assauts ukrainiens contre le territoire russe se multiplient ces derniers mois sur fond de contre-offensive entamée par Kiev début juin.

La Crimée, annexée par la Russie en 2014, est régulièrement ciblée, car elle est la base arrière de la flotte russe de la mer Noire et une voie d'approvisionnement clé pour les forces russes dans le sud et l'est de l'Ukraine.