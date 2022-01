La “Reunion Party” , un événement culturel aux mille et une vertus

Du haut de ses 34 ans, il se souvient comme si c’était hier de ce jour, en 2008, où il s'inscrit à des cours dispensés par l’Université Hassan 2 de Mohammedia, à l’instar de son acolyte, Ayoub Arrache. Par pure curiosité. Mais rapidement, la curiosité s’est muée en une fascination pour l’histoire, l'éthique et le mode de vie japonais. "15 ans plus tard, j’enseigne ce magnifique dialecte, essayant d’aider les étudiants à découvrir la culture de ce pays ancestral”, ajoute-t-il.



A la vue de la réaction tout en retenue et sans effusion de joie des vainqueurs du quiz, réactions reflets du mode de vie des habitants du pays du Soleil Levant, le moins que l’on puisse dire est que le message d’Abdellah est passé. Pourtant, tout cela semblait bien illusoire, il y a quelques années. Et cela bien avant que le Covid ne chamboule notre quotidien. “Nous avons créé notre propre institut pour ne plus avoir les mains liées”, nous explique Ayoub Arrache, qui a longtemps été l’assistant des enseignants japonais à l’Université Hassan II de Mohammedia, en compagnie d’Abdellah, avant qu’ils ne décident de franchir le pas. Et d’ajouter : “Par exemple, l’organisation d’un évènement comme celui de ce week-end aurait été beaucoup plus compliqué par le passé”.



Un passé qui témoigne de débuts cahin-caha, avant l’envol que l’on espère sans fin. “Entre 2015 et 2017, nous travaillions en collaboration avec un centre de compétence professionnel à Belvédère” se souvient Ayoub Arrache. “On a commencé avec deux élèves. Mais l'inconvénient, c’est que c’était un endroit assez reculé et malfamé. En 2017, nous avons déménagé au sein d’une école au centre-ville. Notre collaboration s’est arrêtée fin 2019”. Bon leur en a pris. Car aujourd’hui, grâce à l’ouverture de “Speak Asian”, Ayoub et Abdellah ont leur destin entre les mains. “Jusqu’à présent, nous avons formé une centaine d’étudiants et actuellement, l’école compte une quarantaine d’étudiants en japonais et quatre qui suivent des cours de chinois”, se félicite Ayoub avant de s’éclipser pour préparer la prochaine activité programmée : Le Chopsticks master.



Dans ce jeu de réflexion et de rapidité, deux équipes de trois participants s’affrontent en essayant de placer le plus vite possible, des petites boules en plastique dans un récipient à l’aide de baguettes chinoises. On vous doit la vérité. Notre équipe a lamentablement perdu. Le seum se lit sur certains visages dont celui de Safae. “Je n’aime pas perdre”, nous dit la jeune femme avant d’arborer un sourire radieux que les plis harmonieux de ses yeux laissent deviner derrière son masque, en se remémorant le jour où le japonais a fait irruption dans sa vie d’une manière aussi originale qu’inattendue “Contrairement à beaucoup d’étudiants, je n’ai pas découvert la langue japonaise à travers les animés et mangas”, tient-elle à préciser. Et de raconter : “Je vivais au Moyen-Orient quand j’étais plus jeune. Et il n’y avait que des jeux vidéo en version asiatique, en chinois ou en japonais. Comme j'étais férue de jeux vidéo, j’ai fini par me familiariser avec la langue japonaise, son alphabet et sa prononciation”.



Une langue dont Safae ne s’est jamais départie, malgré le temps et les années qui ont filé. “Je n’ai commencé à prendre des cours qu’à partir de 2018. Désormais j’ai atteint le niveau intermédiaire”, souligne-t-elle avec une once de fierté, toujours autant sous le charme de la simplicité de la langue japonaise. Caractéristique qu’elle est la seule à déceler. C’est à ce moment, et alors que Safae se précipite sur une chaise, qu’intervient un interlude musical. Après la magnifique interprétation de Lina San, confirmant qu’elle est plus douée avec les claviers d’un piano entre ses doigts que des baguettes chinoises, Meryeme Bettache s’avance d’un pas assuré, un violon dans une main et l’archet dans l’autre.



Son interprétation d’une chanson japonaise est de toute beauté, alliage entre ses deux passions : “La musique et le Japon”, nous confie-t-elle. Violoniste depuis plus de 10 ans, elle a découvert la langue nippone par opportunisme d’une certaine manière. “J’ai découvert cette langue quand j’étudiais à l’université. Par chance, un cours de japonais a été créé gratuitement à la même époque et j’ai décidé d’essayer parce que j’aime apprendre de nouvelles choses”, a-t-elle souligné. “Et aussi parce que c'était gratuit”, se marre-t-elle. Depuis le temps qu’elle conjugue ses deux passions, elle nous avoue qu’elle a pris “l’habitude de réaliser des performances musicales dans ce genre d'évènements”. Des moments longtemps contrariés par la pandémie de Covid-19.