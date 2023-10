La République tchèque exprime son soutien au plan d'autonomie qu’elle considère comme une "bonne base" pour la résolution de cette question   

La République tchèque "considère le Plan d'autonomie présenté en 2007 comme un effort sérieux et crédible du Royaume du Maroc et comme une bonne base pour une solution convenue entre les parties".



Cette position a été exprimée dans la Déclaration conjointe signée, jeudi à Prague, par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre des Affaires étrangères de la République tchèque, Jan Lipavský.



Les deux parties ont affirmé leur soutien à l’Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations unies, Staffan de Mistura, et à ses efforts pour faire avancer le processus politique basé sur les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l’ONU.



M. Bourita, qui effectue une visite officielle en République tchèque, et M. Lipavský ont également réaffirmé leur soutien à la MINURSO, précise-t-on dans la Déclaration conjointe.