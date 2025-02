La République du Yémen réitère sa position constante en soutien à la marocanité du Sahara

La République du Yémen a réitéré sa position historique et constante en soutien à l'intégrité territoriale du Royaume et à la marocanité du Sahara.



S’exprimant à l'occasion de la tenue, vendredi à Rabat, de la 6ème session de la Commission mixte de coopération Maroc-Yémen, le ministre yéménite des Affaires étrangères et des Expatriés, Shayea Mohsen Al-Zindani, a salué les efforts déployés par le Royaume pour parvenir à une solution politique réaliste basée sur le consensus, conformément aux résolutions pertinentes y afférentes, adoptées par le Conseil de sécurité de l’ONU.



De même, M. Al-Zindani s’est félicité de l'élan international en soutien au plan d'autonomie comme étant la solution réaliste, sérieuse et crédible et la base pour mettre fin au conflit régional artificiel autour de cette question. Le ministre yéménite a également salué les efforts du Royaume visant à développer les régions du Sahara marocain, qui connaissent un développement économique et social sans précédent, notamment après le lancement en 2015 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI du Nouveau modèle de développement des Provinces du Sud du Royaume.