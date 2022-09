La République du Tchad décide d'ouvrir un consulat général à Dakhla

La République du Tchad a informé, mercredi, à travers une note verbale, les autorités marocaines de sa décision d’ouvrir prochainement un consulat général à Dakhla, au Sahara marocain, indique le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.



Cette décision s’inscrit dans le cadre des relations fraternelles entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, Président de la République du Tchad, précise le ministère dans un communiqué.



La décision de ce pays africain frère confirme et traduit la qualité des liens bilatéraux, par son soutien à la souveraineté du Royaume sur son Sahara, à son intégrité territoriale et à son unité nationale, ajoute la même source.