La République Centrafricaine réitère sa position constante et claire et son attachement à l'intégrité territoriale du Royaume

La ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Centrafricains de l'étranger, Mme Sylvie Baïpo-Temon, a réitéré, lundi à Rabat, la position constante et claire de la République Centrafricaine et exprimé son attachement à l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc.



Lors d'un point de presse à l'issue des entretiens avec M. Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, la cheffe de la diplomatie centrafricaine a réaffirmé le soutien de son pays au plan d'autonomie présenté par le Royaume du Maroc, qui constitue la seule solution crédible et réaliste pour la résolution de ce différend régional, en conformité avec la Charte des Nations unies.



"La République centrafricaine se tient toujours aux côtés du Royaume du Maroc et des efforts qu'il mène pour trouver une solution solide et pacifique", a dit Mme Baïpo-Temon, ajoutant que le plan marocain d'autonomie "est une solution pacifique qui est en droite ligne avec la Charte des Nations unies".



Elle a également saisi cette occasion pour saluer les relations "d'excellence" qu'entretiennent le Royaume du Maroc et la République centrafricaine.