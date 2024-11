La Rencontre régionale des villes créatives de l'UNESCO à Tétouan

La ville de Tétouan accueille, du 19 au 22 novembre, la Rencontre régionale des villes créatives des pays arabes, avec la participation de plus de 50 représentants des villes créatives de la région du Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA).



Cet événement est organisé par le Bureau de l’Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) pour le Maghreb, en partenariat avec l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences (ALECSO), l'Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN), le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, ainsi que la province et la commune de Tétouan.



Selon un communiqué des organisateurs, la Rencontre connaît la participation de plus de 50 représentants des villes créatives de la région MENA, dont la Mauritanie, la Tunisie, le Liban, la Jordanie, l’Égypte, l’Arabie Saoudite, le Bahreïn, le Qatar et les Émirats Arabes Unis.



Le Réseau des villes créatives de l’UNESCO, créé en 2004, valorise la créativité de ses membres autour de sept domaines, à savoir l’artisanat et les arts populaires, les arts numériques, le design, le cinéma, la gastronomie, et la littérature et musique, a fait savoir la même source, notant que ce réseau regroupe actuellement 349 villes dans plus de 100 pays, toutes engagées à exploiter la culture et la créativité comme des leviers de développement urbain durable.



Le choix de Tétouan pour cette première rencontre régionale des pays arabes souligne l’importance du Maroc dans le réseau, étant le pays arabe comptant le plus grand nombre de villes créatives, a indiqué le communiqué, précisant que Tétouan est la première ville marocaine qui a adhéré au réseau en 2017 en tant que ville créative en matière d’artisanat et d’arts populaires.



Alignée avec le thème “Impliquer les jeunes pour la prochaine décennie”, cette rencontre mettra en lumière le rôle crucial des jeunes dans la construction de villes résilientes et créatives.



Pendant trois jours, les participants aborderont ainsi des thématiques essentielles telles que le renforcement des synergies entre les villes créatives, la création de collaborations productives au sein de la région ainsi que l’intégration de la thématique d’implication des jeunes pour la prochaine décennie dans les stratégies urbaines.



Cette rencontre vise également, entre autres, à connecter les villes partageant des spécialités similaires et à renforcer les échanges d’expériences et de bonnes pratiques.



Il est à rappeler qu’en 1997, la médina de Tétouan a été inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, tandis qu’en 2017, la ville de Tétouan a été classée comme ville créative pour l’artisanat et les arts populaires. Par ailleurs, la préparation du projet d’extension du patrimoine inscrit vers le quartier Ensanche est en cours depuis cette année.