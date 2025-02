La Palestine salue les efforts de Sa Majesté le Roi pour le règlement de la crise des fonds palestiniens gelés par Israël

Le Secrétaire général du Comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), Hussein Al-Cheikh, a exprimé, lundi, ses remerciements à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods, pour les efforts constants que le Souverain ne cesse de déployer en vue de résoudre la crise des fonds palestiniens gelés par Israël.



Dans un message posté sur le réseau social "X", M. Hussein Al-Cheikh a fait part de ses remerciements et de sa grande estime à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu Le protège, et au gouvernement marocain frère pour leurs efforts soutenus afin de régler la crise des fonds palestiniens gelés par Israël.



Le Secrétaire général du Comité exécutif de l'OLP a saisi également, cette occasion, pour louer les efforts fraternels continus et inlassables déployés par le Maroc en vue de soutenir la résilience du peuple palestinien sur ses terres.