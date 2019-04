“La Malédiction de la dame blanche” en tête du box-office

“La Malédiction de la dame blanche" est une bénédiction pour son distributeur, Warner Bros: le film d'horreur de Michael Chaves a pris la tête du box-office nord-américain, selon les estimations publiées dimanche par la société spécialisée Exhibitor Relations.

Ce film d'horreur très classique, où une "Dame blanche" terrorise et tue des enfants, a récolté 26,5 millions de dollars pour son premier week-end d'exploitation aux Etats-Unis et au Canada, malgré des critiques globalement négatives (seulement 32% d'avis positifs sur l'agrégateur de critiques Rotten Tomatoes). Il devance la dernière production de l'écurie de super-héros D.C. Comics, "Shazam!", qui avec 17,3 millions de dollars (121,3 millions en trois semaines) abandonne sa première place ce week-end.

Le podium est complété par une autre sortie, "Breakthrough", drame adapté d'un roman chrétien. Ce film, qui vante les mérites de la foi et des prières, n'a pour l'instant pas de date de sortie en France. En Amérique du Nord, il a généré 11,1 millions de dollars de recettes. Un autre film de super-héros, "Captain Marvel", dans lequel l'actrice oscarisée Brie Larson incarne une ancienne pilote d'élite dotée de super-pouvoirs, a engrangé 9,1 millions de dollars sur le week-end, pour un total de 400 millions en sept semaines. A la dernière place du Top 5, on retrouve la comédie "Little", qui reprend le ressort comique classique du changement d'apparence du personnage principal, une femme d'affaires qui se retrouve dans le corps d'une adolescente, avec 8,5 millions de dollars (29,4 en deux semaines).