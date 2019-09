La Maison de la poésie de Tétouan entame sa saison culturelle par une nuit de la poésie

La Maison de la poésie de Tétouan organise, vendredi à l'Ecole des métiers et arts nationaux, une nuit de poésie à l'occasion du lancement de sa saison culturelle, avec la présence de grands artistiques de la musique arabe classique.

Selon la Maison de la poésie de Tétouan, cet événement, organisé sous l'égide du ministère de la Culture et de la Communication, verra la participation des poètes Omar Benlahcen, Khouloud Bennacer et Nacer El Alaoui.

L'artiste Amal Abdelkader, qui avait débuté sa carrière à Tétouan, chantera de sa voix unique des textes poétiques des plus magnifiques ainsi que les chansons de la musique arabe classique lors de cette soirée, a précisé la Maison de la poésie.

Cette célébration sera également l'occasion de présenter le programme de la Maison de la poésie de Tétouan au titre de la saison culturelle 2019-2020, qui marquera sa quatrième saison depuis sa création en 2016 en vertu d'un mémorandum d’entente culturel signé entre le ministère de la Culture, le département de la culture et de la communication et le gouvernement de Sharjah, aux Emirats arabes unis.

La saison culturelle précédente de la maison de la poésie avait connu l'organisation de plus de 50 événements de poésie à Tétouan, Al Hoceima, Oujda, Casablanca, Tanger, Larache, Kénitra, Chefchaouen, M'diq et Martil, ainsi qu'au sein de plusieurs plages, parcs et sites archéologiques. Elle a aussi été marquée par l'organisation de la 3ème édition du Festival des poètes marocains, en présence notamment de l'artiste libanaise Oumaima El Khalil.

La célébration de la nouvelle saison culturelle coïncide cette année avec le 100ème anniversaire de la création de l'Ecole des métiers et arts nationaux de Tétouan, qui préserve les différentes traditions artistiques marocaines et où nombre d'activités de la Maison de la poésie de Tétouan ont été tenues.