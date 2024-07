La Maison de la poésie de Tétouan achève sa saison en apothéose

La Maison de la poésie de Tétouan a clôturé sa saison poétique et culturelle samedi soir avec une soirée mêlant les merveilles de la parole et de la musique, couronnant une année de création poétique dans ses divers espaces culturels à travers différentes villes du pays.



Ont pris part à cette cérémonie, qui s'est tenue à l'École des arts et métiers, les poètes Ismail Zouirik, Nihad Al Mouden et Mustapha Ghilmane, représentant différentes générations poétiques et diverses formes d'écriture, dont les expériences poétiques distinguées témoignent de la richesse et de la diversité de la poésie contemporaine au Maroc, en termes de langue, de rythme, de styles, de visions et de conceptions.



Cette soirée qui a été l'occasion de découvrir leurs dernières œuvres poétiques, a été animée par l’artiste Abdelouahed Tazi, une icône de la musique marocaine traditionnelle, reconnu également pour ses talents de compositeur, d’acteur, de poète et de chansonnier.



S’exprimant à cette occasion, le directeur de la Maison de la poésie de Tétouan, Mokhlis Sghir, a affirmé que "ce que réalise la Maison de la poésie tout au long de l'année à travers ses manifestations et ses succès à Tétouan et dans d'autres villes marocaines mérite d'être célébré par une grande soirée poétique en hommage à un groupe de poètes et à une voix musicale qui a résonné à Tétouan et dans d'autres régions du pays".



De son côté, la poétesse originaire de Tétouan, Nihad Al Mouden, a relevé, dans une déclaration à la MAP, que la Maison de la poésie a transformé Tétouan en une ville imprégnée de poésie et de culture, offrant un espace de dialogue renouvelé et d'échange d’émotions entre les créateurs et leur public dans une ambiance intime et raffinée.



Quant au journaliste et poète originaire de Marrakech, Mustapha Ghilmane, il a souligné que Tétouan a pris l'initiative de redéfinir l’œuvre culturelle, non seulement parce qu'elle est l'une des villes fondatrices de la culture marocaine andalouse africaine, mais aussi parce qu'elle fait partie intégrante du Maroc ouvert.



Il a ajouté que "la poésie est devenue un élément essentiel du champ culturel marocain et une extension de sa profondeur civilisationnelle et créative, soulignant que cette célébration des œuvres poétiques marocaines à Tétouan met en lumière la diversité des visions poétiques et la forte présence de la poésie dans le paysage culturel marocain.



La saison poétique 2023-2024 de la Maison de la poésie de Tétouan a été marquée par une série de rencontres poétiques et culturelles variées, comprenant des nuits poétiques, des soirées de chant populaire, des jardins poétiques et des spectacles de musiques traditionnelles, ainsi des colloques, ateliers et séances de dédicaces dans différentes villes marocaines, avec la participation de poètes, d’écrivains et de penseurs marocains et d'autres venus de pays arabes et européens.