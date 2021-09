La Maison de la poésie célèbre son 5ème anniversaire

La Maison de la poésie de Marrakech célèbre, ce samedi, le 5ème anniversaire de sa création par l’organisation d’une rencontre sous le thème “5 ans d’expérience de Dar Chiir à Marrakech” (16 septembre 2017-16 septembre 2021).



Organisée sous la supervision du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports-Département de la culture, cette rencontre connaîtra la participation d’une pléiade de poètes, de critiques d’art et d’intellectuels marocains, qui se réuniront pour évaluer l’expérience de cette structure culturelle, mettre en exergue le bilan de sa programmation poétique et culturelle durant cinq ans, et présenter des propositions de nature à promouvoir le rôle et la contribution de la Maison de la poésie sur la scène culturelle locale.



A cette occasion, la critique littéraire Dr. Houria Khamlichi, animera la conférence inaugurale, sous le thème “La poésie et le dialogue des arts à travers l’expérience de la Maison de la poésie de Marrakech”, qui sera suivie d’un exposé sur “Les données et statistiques sur l’expérience de Dar Chiir de Marrakech”, présenté par le poète et directeur de cette structure culturelle, Abdelhak Mifrani.



Cette rencontre sera clôturée par la projection d’une vidéo présentant des témoignages de plusieurs poètes, critiques d’art et intellectuels issus du Maroc et du monde arabe. La Maison de la poésie de Marrakech a été créée, en septembre 2017, en vertu d’un mémorandum d’entente signé entre le ministère de la Culture et de la Communication et le Département de la culture et de la communication au gouvernement de Sharjah aux Emirats arabes unis (EEAU).



La création de la Maison de la poésie au sein du Centre culturel Daoudiate à Marrakech intervient suite à la réussite de l’expérience de la Maison de la poésie de Tétouan.