La Maison de la poésie célèbre la Journée mondiale de langue arabe

La Maison de la poésie au Maroc et la Coalition nationale pour la langue arabe ont concocté un programme culturel diversifié au profit des élèves des écoles, dans le cadre des célébrations de la Journée mondiale de la langue arabe. Le programme comprend un atelier de créativité intitulé "Horoufiat" encadré par l'artiste Mustapha Ajmaa (19 décembre) et une conférence le même jour sous le thème "La langue arabe et le numérique" avec la participation des chercheurs Ali Ait Ouchen, Aziz Achaach et Aziz Jnani, indique un communiqué des organisateurs. Une cérémonie de remise des prix aux élèves ayant remporté le concours d'écriture créative en arabe (poésie, histoire, pensées ...) aura lieu le jeudi 21 décembre au lycée collégial Imam Boukhari à Rabat, ajoute la même source. Ces célébrations seront couronnées par une soirée poétique qui verra la participation de Oulaya Idrissi Bouzidi, Malika El Alaoui, Fatima Zahra Achehiba, Jamal Ahmed El Moussaoui et Ahmed El Amraoui, vendredi 22 décembre au Centre culturel Mohamed Aziz Lahbabi à Témara. La Journée mondiale de la langue arabe a été décrétée en octobre 2012, à l'occasion de la tenue de la 190ème session du Conseil exécutif de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO). Depuis, elle est célébrée le 18 décembre de chaque année.