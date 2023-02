La Knesset organisera une fête aux couleurs marocaines pour célébrer la Mimouna

Le président du Parlement israélien (Knesset), Amir Ohana, a annoncé l'organisation à l'intérieur de la Knesset lors des célébrations traditionnelles de la Mimouna d'une cérémonie culturelle publique ouverte aux couleurs marocaines qui reflètent les racines culturelles des juifs marocains.



Le quotidien "Israel Hayom" rapporte, mercredi, que cet événement, qui sera accueilli pour la première fois par la Knesset et qui coïncide avec la célébration de la Mimouna (le 12 ou 13 avril 2023), constitue une opportunité culturelle ouverte aux politiciens et au grand public pour en savoir plus sur les origines culturelles des juifs marocains.



Le journal ajoute qu'une tente marocaine traditionnelle sera installée dans le bâtiment de la Knesset pour accueillir cet événement culturel, notant que la tente sera décorée selon les traditions marocaines et que les invités porteront des caftans et des habits traditionnels.



La Knesset accueillera également des groupes musicaux, notamment du Maroc, pour présenter les meilleures chansons en dialecte marocain, et des groupes locaux de juifs marocains.



Selon le quotidien, Amir Ohana, né de parents juifs de Rabat, a déclaré : «Enfant, j'ai toujours aimé célébrer la Mimouna, la chaleur, les sons et les goûts, que ce soit à Beer Sheva où j'ai grandi, ou à Sderot et Bat Yam où nous nous sommes restés chez nos tantes et nos oncles. La possibilité d'organiser cette fête à la Knesset aujourd'hui pour tous les citoyens d'Israël me remplit de bonheur».



"En tant que premier président de la Knesset d'origine marocaine, je me réjouis de cette opportunité pour apporter des sons et des couleurs qui n'existaient pas auparavant", a-t-il ajouté.



La Mimouna est une fête spécifique aux juifs du Maroc, qui est devenue au fil du temps un événement populaire en Israël. Elle a lieu le dernier jour de la Pâque, le jour qui coïncide avec l'anniversaire de la mort de Maïmon Ben Youssef (le père de Moïse Ben Maïmon) qui vivait à Fès.



Le soir de la célébration, les juifs ne mangent que des produits laitiers et des biscuits fabriqués d'une manière spéciale appelée "muffletta". Ils ne mangent aucune sorte de viande, de même qu'ils échangent des visites et de la nourriture, et le jour même de la Mimouna, les juifs vont dans les champs, les cimetières et les plages.