La HACA appelle à une communication plus inclusive et salue la mobilisation des opérateurs audiovisuels

Le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle (CSCA) a recommandé, lors de sa réunion plénière tenue mardi, que la communication publique mise en place pour la lutte contre la propagation du coronavirus soit "la plus inclusive possible" et que les messages diffusés soient "accessibles" à tous les citoyens.

"Tout en prenant acte de l’effort exceptionnel de communication et de sensibilisation au coronavirus, déployé par les radios et les télévisions marocaines, et se fondant sur le droit d’accès à l’information de tous les citoyens, le Conseil préconise que tous les spots de sensibilisation au coronavirus soient diffusés sur toutes les chaînes publiques, dans les deux langues nationales, arabe et amazighe, et avec le langage des signes pour les télévisions", a indiqué mardi soir la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA) dans un communiqué. Cette recommandation intervient suite au constat de la diffusion sans langage des signes, du spot informant sur la nature et les moyens de transmission du virus et les gestes-barrières recommandés pour en limiter la propagation, explique le communiqué, faisant état du même constat en ce qui concerne la diffusion du spot relatif à la mise en place d’un dispositif de scolarité à distance.

La diffusion de ces deux spots d’information et de sensibilisation dans les deux langues nationales sur toutes les chaînes publiques "apparaît également de grande utilité dans le contexte particulier de mobilisation nationale exceptionnelle contre la propagation du virus", selon la HACA.

Lors de cette même réunion, le Conseil a salué l’importante contribution des radios et des télévisions publiques et privées à l’effort de communication et de mobilisation, mis en place par les autorités et les institutions marocaines pour circonscrire la propagation du virus et préserver la santé des citoyens.

Il est particulièrement pertinent, a estimé le Conseil, que cette contribution ne se soit pas limitée à la diffusion audiovisuelle des spots d’information et de sensibilisation et qu’elle ait pris également, à l’initiative de certains opérateurs, la forme d’une mobilisation dynamique sur les réseaux sociaux afin de relayer, à plus large échelle, les messages de prévention et favoriser l’appropriation de ces messages par certaines catégories du public, notamment les jeunes, a ajouté la même source.

Le Conseil a estimé, par ailleurs, que c’est par un effort d’information "rigoureux et exhaustif" et une démarche de sensibilisation "rationnelle et responsable" que des résultats probants peuvent être obtenus en matière de consolidation de la prise de conscience collective et de lutte contre la circulation des fausses informations relatives au coronavirus et aux moyens de s’en préserver individuellement et collectivement, conclut le communiqué.