La Guinée équatoriale, le Gabon, les Maldives, Bahreïn et les Comores réitèrent leur soutien au plan d’autonomie au Sahara

La République de Guinée équatoriale a réitéré son soutien à l’initiative d’autonomie comme "seule voie sérieuse et crédible" pour parvenir à une solution pacifique et durable au différend sur le Sahara marocain. "Nous soutenons le statut d’autonomie dans la région du Sahara comme seule voie sérieuse et crédible pour parvenir à une solution pacifique et durable du différend sur le Sahara marocain", a affirmé le ministre équato-guinéen des Affaires étrangères, Simeón Oyono Esono Angue, lors de sa participation vendredi à la Conférence ministérielle de soutien à l’initiative d’autonomie sous la souveraineté du Maroc, tenue virtuellement.



"La République de Guinée équatoriale a toujours soutenu et continuera de soutenir l’intégrité territoriale du Maroc", a-t-il souligné, rappelant dans ce sens l’ouverture récemment par son pays d’un Consulat général à Dakhla. Il a, par ailleurs, tenu à saluer les gouvernements du Royaume du Maroc et des Etats-Unis d’Amérique pour l’initiative d’organiser cette importante réunion, co-présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le secrétaire d'Etat adjoint US en charge des questions du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord, David Schenker. Le ministre équato-guinéen a aussi souligné que son pays salue la reconnaissance des Etats-Unis de la souveraineté du Royaume du Maroc sur l’ensemble de son territoire, ainsi que la décision d’ouvrir un consulat à Dakhla. "Le gouvernement de la République de Guinée équatoriale se congratule et félicite le gouvernement du Royaume du Maroc pour l’observance et le respect scrupuleux des accords et des résolutions pertinents du Conseil de sécurité des Nations unies visant à promouvoir la paix et la sécurité dans la région", a-t-il affirmé. Idem pour le Gabon qui a réaffirmé, vendredi, son appui à l’Initiative marocaine d’autonomie comme seule base pour une solution juste et durable au conflit régional du Sahara. Cette position a été exprimée par le ministre gabonais des Affaires étrangères, Pacôme Moubelet Boubeya lors de son participation à la Conférence ministérielle de soutien à l’Initiative d’autonomie sous la souveraineté du Maroc, rapporte samedi le site d'information +gabonmediatime+. A cette occasion, le chef de la diplomatie gabonaise a souligné que "cette invitation du Gabon à prendre une part active à ces échanges, témoigne des excellentes relations historiques, fraternelles et de coopération qui existent entre la République gabonaise et le Royaume du Maroc", ajoute la même source. Les Maldives ont eux aussi réitéré leur soutien à la proposition marocaine d'autonomie comme solution à la question du Sahara marocain.