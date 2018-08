La France déconseille tout passage par le point frontalier de Tindouf-Zouerate

Les autorités mauritaniennes et algériennes ont célébré en grande pompe l’ouverture du point frontalier entre Zouerate, en Mauritanie et Tindouf en Algérie.

A peine les deux pays ont-ils annoncé ce qu’ils considèrent être un important évènement que les autorités françaises appellent leurs ressortissants à éviter ce point qu’elles qualifient de passage le plus dangereux dans la région et au monde.

Des sources bien informées indiquent que le Quai d’Orsay a exhorté les citoyens français se rendant en Algérie à éviter, autant que faire se peut, la frontière mauritano-algérienne, à cause du danger qu’elle pourrait représenter pour leur vie.