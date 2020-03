La Fondation de Salé pour la culture et les arts reporte toutes ses activités

La Fondation de Salé pour la culture et les arts a décidé de reporter toutes ses activités culturelles et artistiques programmées au cours des trois prochains mois, dans le cadre des mesures préventives prises pour endiguer la pandémie du Coronavirus (Covid-19). Le bureau exécutif de la fondation a adopté cette décision suite à une réunion à distance tenue le 22 mars, dans le contexte particulier que traverse le Royaume comme les pays du monde entier suite aux graves répercussions de la propagation de la pandémie du Corona virus.

Dans un communiqué, la fondation a indiqué qu'elle coordonne avec le réseau des associations locales et régionales en vue de "contribuer à l'effort général de mobilisation et d’accompagnement sociale et sanitaire, ainsi que de contribuer au Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du Coronavirus".

Ces mesures décidées par le bureau exécutif de la Fondation "reflètent sa volonté d'interagir positivement avec les décisions des pouvoirs publics, son engagement dans l’effort national afin d’endiguer cette pandémie ainsi que sa contribution à renforcer les liens de solidarité entre les différentes composantes de la société marocaine". La Fondation de Salé pour la culture et les arts a souligné que suite à la réunion de son bureau exécutif, un certain nombre de mesures ont été adoptées dans le cadre de l'accompagnement des décisions prises par le Royaume dans sa lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19.