La Fondation Lalla Salma célèbre la Journée internationale du bénévolat à Marrakech

La Fondation Lalla Salma-prévention et traitement des cancers a célébré dimanche, au Centre hospitalier universitaire (CHU) Mohammed VI à Marrakech la Journée internationale du bénévolat sous le thème "Le bénévolat : un levier de lutte contre le cancer au Maroc".

Cette journée a réuni plus de 200 bénévoles actifs présents dans les différents centres d'oncologie au Royaume (Rabat, Casablanca, Fès, Meknès, Marrakech et Agadir) aux côtés de plus de 40 professionnels de santé de profils différents.

Elle s'inscrit dans le cadre du Plan national de prévention et de contrôle du cancer (PNPCC) 2010-2019 et a pour objectif de reconnaître et de valoriser les efforts fournis par les bénévoles durant l'année 2017, de favoriser l'échange d'expériences entre bénévoles, de mieux faire connaître l'importante contribution qu'ils apportent dans la lutte contre le cancer et d'inciter toute personne, de tout métier, de tout âge et de tout horizon, à devenir bénévole.

Les participants à cette journée ont, assisté à la projection d'une vidéo sur "Les activités des bénévoles du Maroc" réalisée par un bénévole.

Lors de cette journée, un vibrant hommage a été rendu à deux bénévoles : Khalid Laraichi et Imane El Haouachime. La Fondation Lalla Salma-prévention et traitement des cancers a décerné deux Prix, celui du bénévole de l'année 2017 à Mlle Jfaity Meriem, bénévole au Centre Mohammed VI pour le traitement des cancers de Casablanca depuis janvier 2016 et le "Prix du mérite 2017", octroyé à Mlle Khadija Ididar, première bénévole à Marrakech.

Le programme bénévolat trouve ses origines dans le PNPCC. Ce plan est axé sur plusieurs domaines d'interventions touchant tous les aspects de la maladie y compris le soutien social. L'objectif de ce programme consiste à offrir aux patients et à leurs proches un soutien psychosocial leur permettant d'améliorer leur bien-être et de soulager leur souffrance. Le programme bénévolat propose différents niveaux d'interventions : centres d'oncologies, Maisons de vie et réseaux de proximité.