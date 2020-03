La Fondation Jardin Majorelle adhère aux efforts visant la lutte contre le Coronavirus

La Fondation Jardin Majorelle, qui assure la gouvernance du Jardin Majorelle ainsi que des Musées Berbère et Yves Saint Laurent Marrakech, s'engage à soutenir et mettre en œuvre les mesures adoptées par le Royaume pour lutter contre le coronavirus (COVID-19).

En signe de solidarité avec ses 200 hommes et femmes employés, la Fondation Jardin Majorelle s'engage à soutenir et mettre en oeuvre les actions du gouvernement marocain dans la lutte contre le coronavirus (COVID-19), indique un communiqué de ladite Fondation. Et de poursuivre que chacun de ses employés sera pris en charge pendant cette période difficile, même si les Jardins et les deux Musées restent fermés au public conformément aux consignes des autorités compétentes.

La Fondation maintiendra également au cours de cette année toutes ses obligations, non seulement envers ses employés, mais aussi envers plus de 30 associations et programmes œuvrant dans les domaines de l'éducation, de la santé et de la culture, souligne la même source.

En outre, la Fondation versera une contribution, au nom de ses 200 employés, au Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), mis en place sur Hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.