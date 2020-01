La Fondation Ali Zaoua ouvre un nouveau centre culturel à Fès

La Fondation Ali Zaoua s’apprête à ouvrir à Fès son nouveau centre culturel ‘’Les étoiles de la Médina’’, situé au cœur de l’ancienne ville impériale. Ce centre, qui devra être inauguré samedi, est le quatrième centre culturel de la Fondation Ali Zaoua, après ‘’Les étoiles de Sidi Moumen’’ à Casablanca (2014), ‘’Les étoiles du Détroit’’ à Tanger (2016) et ‘’Les étoiles du Souss’’ à Agadir (2019).

Les ‘’étoiles’’ sont des centres culturels de proximité dont l’objectif est de permettre aux jeunes des quartiers urbains enclavés d’avoir accès aux arts et à la culture et de contribuer ainsi à leur développement personnel, indique la fondation dans un communiqué.

Lieux d’apprentissage, de découverte, de partage et d’expression, ils sont conçus pour être de ‘’véritables espaces de rencontre et de vivre-ensemble’’.

La Fondation Ali Zaoua dit être ‘’convaincue que la culture, en particulier lorsqu’elle est proche des publics qui se trouvent à l’écart des offres culturelles habituelles, est un outil privilégié d’insertion socioéconomique et de démocratisation’’.

C’est dans cette optique qu’avec le soutien de la Fondation Drosos et de mécènes privés, elle ouvre son centre de Fès, qui est installé dans un riad. Il offrira une initiation aux disciplines artistiques contemporaines (théâtre, musique, danse, arts plastiques, photographie) et des cours de langues (français et anglais notamment), tout en s’attachant à transmettre aux jeunes générations la riche tradition culturelle fassie (artisanat, calligraphie et autres formes d’expression du patrimoine local).

‘’Les étoiles de la Médina’’ proposera en outre un programme régulier d’activités diverses (concerts, représentations théâtrales, projections de films, expositions), ainsi que des rencontres avec des créateurs nationaux et étrangers, afin de susciter, chez le jeune public, le goût de créer et d’encourager les artistes en herbe.

Le centre, qui vient compléter les institutions culturelles locales, se veut ‘’un lieu d’accueil et de coopération’’, ouvert aux différents acteurs œuvrant dans le même domaine.

A l’occasion de cette inauguration, le centre ‘’Les étoiles de la Médina’’ accueillera une exposition de tableaux de Hicham Maïdi et Fouzia Sekkat, le spectacle de danse ‘’Rouh’’ de la compagnie Col'jam, un duo musical avec Oussama Bourouaïne et Saber Benaddad et une performance de la compagnie ‘’Les étoiles de Sidi Moumen’’.