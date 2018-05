La Foire de Tours met à l'honneur la richesse culturelle et artistique du Maroc

Le Maroc est à l'honneur à la Foire de Tours, le plus grand rendez-vous des professionnels dans de nombreux secteurs d'activités et de découverte de nouveaux produits ou services de cette région de l'ouest de la France, qui se tient cette année du 4 au 13 mai. Cette édition se propose de faire découvrir les richesses culturelles et artistiques marocaines avec des espaces consacrés à Marrakech, Fès et Meknès, trois villes impériales et historiques du Royaume. A cette occasion, des exposants ont fait spécialement le déplacement du Maroc pour mettre en valeur leurs produits et promouvoir l'artisanat marocain: damasquinage, tapis Kilim avec les métiers à tisser, maroquinerie (Marrakech), broderie et vêtements traditionnels (broderie fassie et rbatie), dinanderie (travail artistique du cuivre et du laiton), poterie (Safi), ciseleur et tourneur sur bois, bijoux berbères...

Des roches ocres du désert aux reflets bleus de la Méditerranée, le Maroc est une destination attachante au patrimoine culturel, historique et naturel riche, soulignent les organisateurs de cette manifestation, faisant savoir que le pavillon du Royaume permet de transporter les visiteurs au cœur de trois villes impériales qui font rêver : Marrakech, capitale touristique avec ses palais, jardins et minarets, Fès avec sa grande médina aux couleurs et aux parfums inoubliables et Meknès réputée pour son passé impérial.

Prestigieuse cité impériale et trait d’union entre l’Atlas et le Sahara, Marrakech abrite un patrimoine culturel colossal, indiquent les mêmes sources, faisant observer que nulle part ailleurs les palais ne sont plus beaux, les jardins plus luxuriants et les souks plus animés. A l’abri derrière de puissants remparts orangés, la médina renferme les vestiges de son histoire, de l’ère almoravide jusqu’au règne des Saadiens.