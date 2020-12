La Fédération mondiale du judaïsme marocain de Belgique se félicite de la décision américaine

La Fédération mondiale du judaïsme marocain de Belgique s'est félicitée de la décision américaine de reconnaître la souveraineté pleine et entière du Royaume sur son Sahara. «Je me félicite de la reconnaissance par les Etats-Unis du Sahara marocain et de sa mise à jour de la carte du Royaume sur tous les grands moteurs de recherche sur Internet, carte qui s’étend de Tanger à Lagouira», a écrit le président de la Fédération Jacky Benzennou dans un communiqué. Il a, par ailleurs, mis en exergue le rôle de SM le Roi Mohammed VI dans la promotion de la paix au Moyen-Orient et du dialogue entre Israéliens et Palestiniens, exprimant la mobilisation de «tous les juifs de Belgique originaires du Maroc» derrière le Souverain pour la défense des causes sacrées du Royaume et de son intégrité territoriale.