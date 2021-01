La Faculté de droit de Rabat-Agdal consolide ses partenariats

La Faculté des sciences juridiques économiques et sociales de RabatAgdal (FSJES), dans l’optique de donner une nouvelle impulsion aux solutions innovantes qu’elle a engagées à travers des partenariats agissants, ayant un impact réel tant sur l’institution que sur ses partenaires, a instauré officiellement mardi 19 janvier 2021 «le club des partenaires de la Faculté de droit de Rabat-Agdal». Une initiative qui s’inscrit dans le cadre de la consolidation des partenariats de la FSJES et du lancement d’une nouvelle démarche visant à mettre en place une interface agissante entre la faculté et le tissu économique et social afin de faciliter l’insertion des lauréats.



Clinique du droit, programme mentoring, alternance, engagement citoyen et durable des étudiants, tribunal virtuel, salle des marchés, formation continue, autant d’initiatives innovantes et visionnaires conjuguées par la faculté au passé prestigieux. Farid El Bacha, doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat-Agdal, a mis en avant l’aspect collectif de la conception de ce projet permettant la consolidation des partenariats de la faculté et la mise en place d’un espace de concertation et de coopération rassemblant les différents partenaires de l’établissement « Ce projet est une marque de confiance en l’histoire et les projets de la FSJES d’Agdal, d’une part, et une volonté commune de maintenir une forte interaction entre la faculté et son environnement, d’autre part. Une interaction susceptible de faciliter l’insertion professionnelle des lauréats et d’appuyer les chercheurs en termes de production scientifique tout en répondant au système productif et ceux de la société », a tenu à préciser Farid El Bacha tout en exprimant sa gratitude à l’équipe de la faculté qui a travaillé d’arrache-pied pour mettre en synergie les ressources des mondes académique et économique.



Des laboratoires, des centres de recherche et une association accompagneront la déclinaison du plan d’action ambitieux de ce projet qui, d’après Zakaria Firano, professeur à la FSJES de Rabat-Agdal, permettra la création d’un portefeuille de partenariats entre la faculté etses partenaires à même d’instaurer une relation directe entre les étudiants, les enseignants et le monde professionnel et associatif. Selma El Hassani Sbai, responsable du projet Mentoring et professeure à la FSJES de Rabat-Agdal, a affirmé que le lancement de ce club constitue une initiative pionnière destinée à mettre en place une interface au profit des partenaires, notamment les entreprises. Le président de l’Association Ribat Al Fath pour le développement durable, le représentant du Haut-commissariat aux réfugiés, le directeur de l’Institut supérieur de la magistrature et le vice-doyen chargé de la recherche scientifique, du partenariat et de la coopération à la FSJES de RabatAgdal ont également pris part à cette cérémonie. A noter que la liste des partenaires de la FSJES de Rabat-Agdal comporte l’Association Essaouira Mogador, l’Association Ribat Al Fath pour le développement durable, l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie, le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger, l’ambassade de France, l’Institut supérieur de la magistrature et le Cercle marocain des directions juridiques.



A.K