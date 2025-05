Transféré de Dakhla dans un état critique : Un nouveau-né sauvé par une intervention chirurgicale spécialisée

Une équipe médicale du Centre hospitalier universitaire (CHU) Mohammed VI de Marrakech a réussi à réaliser avec succès une intervention chirurgicale spécialisée sur un nouveau-né, transféré dans un état de santé critique depuis l’hôpital régional Hassan II de la ville de Dakhla.



Ce nourrisson a été évacué, sous la supervision d’un staff médical et infirmier spécialisé, à bord d’un avion médicalisé mis à la disposition de tous les citoyens résidant dans des zones éloignées des établissements de santé spécialisés, afin d’assurer une prise en charge rapide et sécurisée des cas d’urgence critiques.



Dans une déclaration à la MAP, le professeur Mohamed Chehbouni, spécialiste en chirurgie cervico-faciale au CHU Mohammed VI, a expliqué que le nouveau-né souffrait d’une masse volumineuse au niveau du cou latéral, nécessitant une intervention médicale urgente dès son arrivée à la cité Ocre.



L’intervention chirurgicale, qui a duré environ six heures, a permis de retirer avec succès la tumeur bénigne sans endommager les tissus environnants, a-t-il précisé, relevant que l’état de santé du nourrisson est désormais stable et qu’il fait l’objet d’un suivi constant de l’équipe médicale.



De son côté, Pr. Maoulainine Fadl Mrabih Rabou, chef du service de réanimation néonatale et prématurés au CHU Mohammed VI de Marrakech, a souligné que l’évacuation aérienne du nourrisson a été effectuée en étroite collaboration avec les services du ministère de la Santé et de la Protection sociale, à bord d’un avion médical équipé de matériel de soins intensifs adaptés aux nouveau-nés.



"L’accueil et la prise en charge du nouveau-né se sont déroulés dans d'excellentes conditions médicales, d’autant plus que les différentes équipes du CHU, notamment celles de réanimation néonatale, de chirurgie pédiatrique, d’otorhinolaryngologie (ORL), ainsi que d’anesthésie et réanimation ont mobilisé toutes les ressources nécessaires pour garantir la sécurité du nourrisson et stabiliser son état de santé dès son arrivée au CHU Mohammed VI de Marrakech", a-t-il insisté.



Dans une déclaration similaire, le père du nourrisson, El Houcine A., a exprimé sa gratitude envers les équipes médicales de Dakhla et de Marrakech qui ont contribué à la réussite de cette prouesse médicale, affirmant que grâce à cette intervention spécialisée, "notre enfant respire et dort aujourd’hui paisiblement". Selon le CHU Mohammed VI de Marrakech, "cette opération réussie incarne la vision Royale visant à renforcer le droit à la santé et à rapprocher les services médicaux de tous les citoyens, notamment dans les régions éloignées, tout en consacrant leur confiance dans l’efficacité du système national de santé et sa capacité de réponse rapide et efficace".