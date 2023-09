La FNM mobilise ses experts dans les musées de Marrakech

A la suite du séisme survenu vendredi soir dans plusieurs régions du Maroc, et dont l'épicentre a été situé dans la province d’Al Haouz, la Fondation Nationale des Musées (FNM) a pris des mesures immédiates pour évaluer les dommages et garantir la sécurité des visiteurs dans les musées de Marrakech.



Une équipe d'experts a été dépêchée dans les musées de Marrakech, samedi matin, pour examiner l’étendue des dégâts causés par le séisme et déterminer les besoins urgents pour leur réparation, assure la FNM dans un communiqué.



Avec l’aide d’un bureau d'études spécialisé et une entreprise de construction, des échafaudages de consolidation provisoire ont été installés au musée des Confluences, Dar El Bacha pour renforcer les murs fragilisés. Le musée National du Tissage et du Tapis, Dar Si Said a également été touché par le tremblement de terre, plus particulièrement au niveau de ses réserves, relève le communiqué.



La FNM mobilise toutes les ressources nécessaires afin de garantir une réouverture en toute sécurité de ses trois musées à Marrakech y compris Jamaâ el-Fna, Musée du Patrimoine Immatériel.



Des messages de solidarité ont été adressés à la FNM de plusieurs pays à travers le monde, selon le communiqué qui ajoute que la Fondation ALIPH (Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones en conflit) et le perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts ont fait part de leur soutien en cette période difficile.



La FNM exprime sa profonde gratitude envers toutes les personnes et institutions qui ont témoigné leur solidarité, et adresse ses sincères pensées aux familles touchées.