La FDT salue l'intervention des FAR pour la libération du passage d'El Guerguarat

La Fédération démocratique du travail (FDT) a salué l'intervention des Forces Armées Royales(FAR),sur Hautesinstructions de Sa Majesté leRoi MohammedVI, chef suprême et chef d'état-major général des FAR, pour la libération du passage d'El Guerguarat. Le bureau central du syndicat a rendu hommage, dans un communiqué parvenu à la MAP, à la bravoure des éléments des FAR qui ont fait preuve d'un sens élevé de professionnalisme face aux provocationsrépétitives de la bande du polisario. La libération de la zone d'El Guerguarat et la sécurisation du trafic commercial entre le Maroc et la Mauritanie et versles pays africains, constituent un coup dur pour la thèse du séparatisme, une victoire pour la cause nationale et une consécration de la confiance de la communauté onusienne et de l'opinion publique internationale à l'égard de l'approche marocaine pour le règlement du différend basé sur le consensus, dans le cadre de la légitimité internationale et des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. En se remémorant les grands sacrifices du peuple marocain et de l'armée pour faire face aux ennemis de l'intégrité territoriale du Royaume, le bureau central considère que la position de la FDT fait partie intégrante de celles de l'ensemble des composantes du pays pour la défense de la cause nationale. Le bureau a également dénoncé les manoeuvres du régime militaire algérien impliqué corps et âme dans le soutien du séparatisme et des coupeurs de route et dans l'entrave du projet maghrébin prélude au développement, à la prospérité et au bien-être des peuples du Maghreb. Il a aussi dénoncé l'attaque lâche menée par des milices du Polisario contre le consulat du Royaume à Valence en Espagne, qui constitue un acte désespéré face aux succès diplomatiques réalisés par le Maroc pour le renforcement de son unité nationale. Dans ce contexte, le bureau a appelé à la mobilisation et à l'adhésion à toute initiative nationale et populaire pour la défense de l'unité territoriale