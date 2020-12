La Déclaration tripartite conjointe apporte un appui considérable aux constantes nationales concernant le Sahara marocain et la question palestinienne

La Déclaration conjointe entre le Royaume du Maroc, les Etats-Unis d’Amérique et l’Etat d’Israël constitue un appui considérable aux constantes nationales concernant la question du Sahara marocain et la cause palestinienne, a affirmé, jeudi, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.



La Déclaration signée devant Sa Majesté le Roi Mohammed VI mardi revêt une grande importance et reflète l'engagement des trois parties à respecter pleinement les dispositions de cette Déclaration, a indiqué Nasser Bourita, cité dans un communiqué lu par le ministre de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, lors d'un point de presse tenu à l'issue du Conseil de gouvernement.



Après avoir rappelé les importants acquis glanés par le Royaume sous la conduite clairvoyante du Souverain, Nasser Bourita a relevé que l'audience Royale accordée à la délégation américano-israélienne est la première consécration de l'entretien téléphonique entre SM le Roi et le président américain, Donald Trump.



Nasser Bourita a également évoqué le message adressé par SM le Roi au président de l’Etat de Palestine, Mahmoud Abbas Abou Mazen, le 23 décembre 2020, dans lequel le Souverain a réitéré la position constante du Royaume en faveur de la cause palestinienne. Il a aussi mis l'accent sur l'importance des accords signés avec les Etats-Unis et Israël et qui vont renforcer les relations du Royaume avec les deux parties dans plusieurs domaines, notamment l'aviation civile, l'innovation, le développement des ressources en eau, les finances et l'investissement, de sorte à réactiver les mécanismes de coopération avec la partie israélienne et appuyer l'intégrité territoriale du Maroc.



Par ailleurs, Saaid Amzazi a rappelé que tous les membres du gouvernement, tout en déclarant leur soutien aux efforts de SM le Roi et en se félicitant des acquis obtenus, ont affirmé leur détermination à mettre en œuvre les décisions, annonces et accords qui en découlent.