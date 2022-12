La “Déclaration de Marrakech” encourage la création de mécanismes nationaux de mise en œuvre, d’élaboration des rapports et de suivi

Les participants au Séminaire international de mise en œuvre, d'élaboration des rapports et de suivi dans le domaine des droits de l’Homme, dont les travaux ont pris fin, vendredi à Marrakech, ont fait part de leur encouragement à la création de mécanismes nationaux de mise en œuvre, d’élaboration des rapports et de suivi en la matière.



A travers un document final baptisé "Déclaration de Marrakech", les participants ont appelé à apporter l’appui politique, technique et financier nécessaire aux mécanismes nationaux de mise en œuvre, d’élaboration des rapports et de suivi afin de leur permettre de mener à bien leurs rôles et fonctions.



Les participants à cette rencontre de deux jours, organisée par la Délégation interministérielle aux droits de l'Homme en collaboration avec l'Institut Danois aux Droits de l'Homme et en coopération avec le Programme des Nations Unies du Développement, ont également souligné la nécessité de renforcer la coopération et les partenariats bilatéraux et multilatéraux entre les mécanismes nationaux de mise en œuvre, d’élaboration des rapports et de suivi.



Dans ce sens, ils n'ont pas manqué de préconiser la tenue de rencontres annuelles entre les mécanismes nationaux, ainsi que la création d'un réseau international visant à institutionnaliser la coopération, le partenariat, le dialogue et l'échange d’expertises et d'expériences entre ces mécanismes, dont la structure définitive et les principes directeurs seront convenus entre les mécanismes participant à ce séminaire. Les participants ont fait savoir aussi que l’adhésion à ce réseau international restera ouverte aux mécanismes nationaux de mise en œuvre, d’élaboration des rapports et de suivi, soulignant la nécessité d’élaborer la conception de ce réseau, dont la préparation sera confiée aux mécanismes nationaux du Paraguay, du Portugal et du Maroc. Ils ont ajouté que le mécanisme national du Maroc se chargera de faciliter la coordination de ce travail, qui sera présenté pour examen et adoption lors de la prochaine rencontre.



Ils ont, par ailleurs, encouragé la mise en place et le développement de systèmes d'information pour gérer, traiter et analyser les données liées à la mise en œuvre des recommandations des mécanismes onusiens et régionaux des droits de l’Homme, échanger les expériences dans ce domaine et leur fournir l’appui technique nécessaire.



En outre, les participants se sont prononcés en faveur du développement de programmes de renforcement des capacités des mécanismes nationaux de mise en œuvre, d’élaboration des rapports et de suivi, et la mobilisation de l’assistance technique au profit de ces derniers, appelant à poursuivre la collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme afin d’accompagner les initiatives visant à mettre en œuvre cette Déclaration.



"Le Séminaire avait pour objectif d'échanger les points de vue et de partager les expériences entre les représentants des mécanismes nationaux de mise en œuvre, d’élaboration des rapports et de suivi dans le domaine des droits de l'Homme", a souligné le Secrétaire Général de la Délégation Interministérielle aux Droits de l'Homme (DIDH), Abdelkarim Boujradi, dans une déclaration à la presse.



M. Boujradi a indiqué que la "Déclaration de Marrakech", qui a sanctionné les travaux de ce séminaire, est un document "historique et fondateur d'une nouvelle phase dans le fonctionnement des mécanismes nationaux de mise en œuvre, d’élaboration des rapports et de suivi dans le domaine des droits de l’Homme", faisant savoir que ce document offre une plateforme pour la création d'un réseau international des mécanismes nationaux, dont la préparation de sa conception est confiée aux mécanismes nationaux du Paraguay, du Portugal et du Maroc.



Dans une déclaration similaire, la Directrice générale des droits de l'Homme au ministère de la justice et des droits de l'Homme du Burkina Faso, Hadjaratou Zongo Sawadogo, a relevé que cette rencontre a été l'occasion de découvrir les expériences nationales dans ce domaine et les défis inhérents à l'amélioration des performances des mécanismes nationaux de mise en œuvre, d'élaboration des rapports et de suivi dans le domaine des droits de l'Homme.



Pour sa part, la Directrice générale des droits de l'Homme au ministère de la Justice du Gabon, Edna Paola Biyogou, a indiqué que la "Déclaration de Marrakech" constitue une feuille de route pour améliorer le fonctionnement des mécanismes nationaux de mise en œuvre, d’élaboration des rapports et de suivi dans le domaine des droits de l’Homme afin qu'ils répondent aux aspirations.



De son côté, le Directeur des droits de l'Homme au Commissariat aux droits de l'Homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile de la Mauritanie, Limam Sidi Mohamed, s’est félicité de l’adoption de la "Déclaration de Marrakech", qui encourage la création d’un réseau régional des mécanismes de mise en œuvre, d’élaboration des rapports et de suivi dans le domaine des droits de l’Homme, soulignant que l’expérience du Royaume du Maroc en matière des droits de l'Homme constitue un modèle à suivre pour les autres pays de la région.



Ce séminaire international a connu la participation de responsables de haut niveau, de représentants des départements ministériels et des mécanismes nationaux de mise en œuvre, d’élaboration des rapports et de suivi et d’experts dans le domaine des Droits de l’Homme, représentant les différents continents, avec la participation significative d’experts du Bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme, et avec la participation qualitative d’institutions nationales, régionales et internationales concernées par les questions des Droits de l’Homme.