La Dante Alighieri de Casablanca s’offre un voyage dans le temps en musique et en images

Le Comité de la Dante Alighieri de Casablanca a fêté récemment les 70 ans de sa création au Théâtre Italia (consulat général d’Italie) en proposant une magnifique soirée avec les solistes de la Nuova Orchestra Sarlatti. L’ensemble italien fondé en 1993 par l’ancien clarinettiste soliste de l'Orchestra Scarlatti RAI, le Maestro Gaetano Russo, a offert à cette occasion un délicieux et fascinant voyage musical qui a ravi le public venu nombreux ce soir là. Pasquale Faucitano (violon), Ilaria Metta (violon), Alessandro Zerella (alto), Pierluigi Marotta (violoncelle) et Gaetano Russo (clarinette) ont interprété au cours de cette soirée un florilège d’airs du temps de Vivaldi, Boccherini, Puccini, Pilati ou encore de Miceli. Dans une atmosphère intimiste, le quintet a dévoilé toute la beauté sonore des instruments de musique qu’il manie avec habileté, jouant avec une certaine élégance des airs évocateurs des diverses couleurs de la musique italienne. Organisée par le consulat général d’Italie et la Dante Alighieri de Casablanca, cette soirée a été couverte par de chaleureux applaudissements d’un public ému et séduit par des musiciens qui leur auront fait vivre un pur moment de détente et de sérénité dont eux seuls détiennent le secret. Egalement ovationnée ce soir-là, Mme Marina Sganga Menjour, pour le dévouement dont elle fait preuve à la tête de l’Association culturelle italienne. Présidente de la Dante Alighieri de Casablanca depuis de nombreuses années, cette dernière a reçu un vibrant hommage du consul général d’Italie à Casablanca, Marco Silvi. « Nous célébrons cette année les 70 ans de l’activité de l’Association Dante Alighieri à Casablanca. Pour ma part, je voudrais remercier surtout Mme Marina et toutes les personnes qui ont travaillé pendant des années avec le consulat d’Italie pour réaliser un programme culturel qui marche bien», a déclaré le consul général d’Italie à Casablanca, quelques minutes avant que les premières notes du concert ne raisonnent. «Je me réjouis d’avoir trouvé ici, à Casablanca, une équipe aussi formable de la Dante Alighieri. Je suis persuadé que nous allons ensemble proposer beaucoup d’événements pour cette année et les années à venir», a-t-il ajouté promettant que le consulat général renforcera autant que possible ce partenariat. Un peu plus tôt dans la journée, le consul général d’Italie et son équipe, des membres de la communauté italienne de Casablanca et ses environs, des amoureux de la culture et de la langue italiennes, des partenaires, des étudiants et de nombreux invités s’étaient retrouvés dans la cour du consulat où se tenait une exposition très instructive sur le parcours de l’Association culturelle italienne. L’occasion pour les uns de se remémorer de bons souvenirs des équipes qui l’ont dirigée par le passé et pour d’autres d’apprécier les principales activités menées au fil des années par la Dante Alighieri en vue de promouvoir le rayonnement de la culture et la langue italiennes au Maroc. Pour la petite histoire, c’est en 1932 que le premier Comité de la Dante Alighieri fut constitué. Mais l’aventure n’ira pas loin pour cause de guerre mondiale. C’est ainsi qu’il sera reconstitué près de vingt ans plus tard, précisément en 1951. Ce n’est donc qu’après sa reconstitution et quelques années plus tard que le Comité entama enfin une activité intense et durable, multipliant des initiatives et des actions qui le hisseront parmi les centres importants de la vie culturelle de Casablanca. Dante Alighieri de Casablanca promeut la culture italienne à travers diverses activités dont des spectacles, concerts, rencontres, conférences et expositions. L’association dispense également des cours d’italien.